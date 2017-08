Riigifirma vaguniäri positiivne kõrvalmõju: konteinerplatvormidega on hea NATO tanke vedada

Riigifirma EVR Cargo otsusel osta idaturu jaoks sadu konteinerplatvorme on ootamatu kõrvalmõju Eesti riigikaitsele, nimelt on nendega hea NATO tanke vedada.

Kui peale Venemaa kallaletungi Ukrainale hakkas NATO lähemalt uurima Balti riikide kaitsmise võimalusi, ehmatasid planeerijaid siinsed olud. Maa oli soine ja teid vähe. Ühe murekohana toodi aga välja see, et siin on vähe raudteeplatvorme, millel saaks USA tanke vedada. Planeerijad avastasid oma ehmatuseks, et ainus koht, kust saada juurde suure kandevõimega raudteeplatvorme, oli Venemaa.

"Ma pole kindel nende valmisolekus meile vajaduse tekkides raudteeplatvorme laenata," kartis USA 39. transpordipataljoni üle, kolonelleitnant Steven Dowgielewicz kahe aasta eest.

Kaks aastat hiljem on olukord selline, et EVR Cargo hinnangul on Venemaal tekkinud puudus konteinerplatvormidest ja poolvagunitest, mistõttu kavatseb riigifirma osta tuhatkond vagunit välismaal väljarentimiseks.

Ostetavate konteinerplatvormide maksimaalne kandevõime on 69 tonni. Seega suudavad nad kanda peaaegu kõiki NATO tanke, välja arvata võib olla Brittide Challenger 2, mida kasutavad ka Eestis teenivad Briti sõjaväelased.

Kaitseväe endine juhataja Ants Laaneots kommenteeris, et tanke ja muud rasket soomustehnikat veetakse tõesti raudteeplatvormidel. NSV Liidu ajal olid nad standardsed, juba sõjaaja vedudeks ette arvestatud umbes 60 tonnise kandejõuga, mida piisas täiesti ka sõjaväe kõige raskemate masinate transportimiseks. Nõukogude armee tankide kaal varieerus, olenevalt tüübist 38-52 tonni vahel.

Laaneots selgitas, et USA tankide M1 Abrams erinevate modifikatsioonide kaal on kõigub 56 – 63 tonni vahel. Euroopa tankidest kõige raskem on brittide Challenger 2, mille viimane modifikatsioon kaalub 74 tonni.

"NATO-l on õigus, sõjaaja rasketehnika vedudeks on tõepoolest vaja vastava kandejõuga ja rööpalaiusega platvorme. EVR Cargo ost muidugi aitaks osaliselt lahendada probleem," leidis Laaneots.

"Teine lahendus oleks muidugi üleminek Euroopa rööpalaiusele, kuid see on hirmkallis ja pikaajaline projekt. Kuid varem või hiljem tuleb Euroopa omale üle minna niikuinii. Puht julgeoleku seisukohalt peaks mõlemaid veelkord tõsiselt kaaluma," lisas Laaneots.

EVR Cargo projektijuht Hannus Luure sõnul ei satu platvormid tavaolukorras Eestisse, sest siitkaudu ei liigu suures mahus Hiina-Euroopa transiiti.

Tema sõnul on konteinerplatvormid mõeldud Hiina ja Euroopa vaheliste kaubavedude jaoks. Neid kasutatakse tavapäraselt Venemaal, Kasahstanis, Hiinas, Valgevenes ja Poolas.