Riigiettevõtte juht kutsub nii oma töötajaid kui ka kliente osalema naiste marsil

Maarjo Mändmaa kirjutab, et marsi deviisil on seos Hoolekandeteenuste ASi tööga. "Sellel on otseselt puutumus meie ettevõtte igapäeva tööga ja ma arvan, et võiksime korraks võtta aega ja mõelda nendele teemadele," kirjutab ta.

Mändmaa loetleb, et ettevõtte kliendid on elus pidanud taluma vaimse tervise tõttu nii füüsilist kui ka seksuaalset väärkohtlemist. "Mõned aastata tagasi uuris Valkla Kodu juht sealsete klientide taustalugusid ja tuvastas, et enamus inimeste puhul olid nende pereliikmete või lähedased neid inimesi julmalt väärkohelnud. See kõik põhjustas ka vaimse tervise halvenemise," tõi ta näite.

Ta nentis, et ettevõttel on ka selliseid kliente, kes ise teisi kohtlevad ebalugupidavalt.

Mändmaa tuletab oma alluvatele meelde, et ka töökollektiivis on tulnud ette väärkohtlemist. "Kahjuks on tulnud ette juhtumeid, kus ka meie töötajad on kasutanud ära kliendi haavatavat olekut ja neid väärkohelnud. Õnneks selliseid rämedaid juhtumeid on jäänud üha vähemaks, kuid mittelugupidavat ja mittevõrdset suhtumist (näiteks on eraldi wc-d klientidele ja töötajatele) kohtab veel päris palju," kirjutab Mändmaa.

Vähemoluline pole ettevõtte jaoks suhtumine kogukondlikult erivajadustega inimestesse. Ta tuletab meelde hiljutist olukorda, kui Keilas protestiti erivajadustega inimeste kodu loomise vastu ning toob seda halvaks näiteks, kus kogukond ei toetanud erivajadustega inimest. (Lugu leitav siin)