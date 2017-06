Riigieksamite esmased tulemused näitavad stabiilset taset

Tänavuste riigieksamite esmased tulemused on eelnevate aastate võrdlused stabiilsed. Samuti on märgata suuremat huvi erinevate võõrkeeleksamite valimisel.

Selle aasta riigieksamite esmased tulemused eesti keele, eesti keele teise keelena ja matemaatika eksamil on eelnevate aastate võrdluses ühtlane.

Eesti keele eksami keskmine tulemus oli 62,9 punkti ja eksamit tegi 6549 eksaminandi. Eesti keele riigieksam on toimunud praegusel kujul, kaheosalisena, juba kuus aastat. Aastate jooksul on tulemus olnud stabiilne ja selle tänavune keskmine tulemus on sarnane eelmiste aastate omaga.

Eesti keele teise keele riigieksamit tegi sel aastal kokku 2216 õpilast, eksami keskmine tulemus 60,1 on aastate võrdluses samuti ühtlane. Eksamil vähemalt 60 protsenti maksimumtulemustest saavutanud eksaminandidele antakse välja eesti keele B2-taseme tunnistus. Sel aastal saavutas B2-taseme 1192 õpilast ehk 53,7 protsenti eksaminandidest.

Matemaatika eksami osas oli õpilastel võimalik valida kitsas või lai matemaatika eksam. Alates sellest aastast puuduvad laia ja kitsa matemaatika eksamil ühisosa ülesanded. Kitsa matemaatika eksami valis 3540 ja laia matemaatika eksami 4160 eksaminandi. Nii nagu eelnevatel aastatel, oli ka sel aastal laia matemaatika eksami valinuid rohkem. Kitsa matemaatika eksami keskmine tulemus oli 38,4 punkti ja laia matemaatika eksami keskmine tulemus oli 51,8 punkti.

Võõrkeeleeksamite osas on märgata suuremat huvi erinevate võõrkeeleksamite valimisel. Aasta-aastalt esitab üha enam noori vajalikku keeloskustaset kinnitava tunnistuse ning suureneb eksaminandide hulk, kes saavutavad võõrkeeleeksamil vähemalt B1 taseme.

Loe veel

Võõrkeeleeksamina said õpilased teha inglise keele riigieksami või sooritada prantsuse, saksa ja vene keele rahvusvahelise eksami. Võrreldes 2016. aastaga suurenes eksaminandide arv prantsuse ja vene keeles ja taseme saavutanute osakaal tõusis kõikides keeltes. Võrreldes eelneva aastaga esitati inglise keeles oluliselt rohkem rahvusvaheliste eksamite tunnistusi kõikidel tasemetel (B1 kuni C2).

Sel kevadel toimusid riigieksamid 21. korda ja neljandat aastat uue korra alusel, mille järgi peavad õpilased gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, võõrkeele ja matemaatika riigieksamid. Sel aastal sooritas riigieksameid ligikaudu 9400 eksaminandi.