Riigi tänavuse esimese poolaasta kulud vastasid oodatule

Majandamiskulusid on 278,1 miljonit eurot, millest näiteks hoonete ja rajatistega seotud kulud on 81,2 miljonit eurot, sotsiaalteenused 47,9 miljonit eurot, sõidukite kulud 21,6 miljonit eurot, lähetuskulud 21,5 miljonit eurot ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 19,9 miljonit eurot.

Investeeringud on jäänud mullusega samale tasemele. Neid on tehtud 174 miljoni euro eest, mis on riigieelarve kuludest 3,6 protsenti. See hõlmab valitsuse enda investeeringuid, millele lisanduvad erinevad investeeringutoetused.

Enim on investeeritud hoonetesse ja rajatistesse ning neid on tehtud 118,5 miljoni euro eest. Näiteks kasutati sellest 62,8 miljonit eurot riigimaanteede remondiks ja ehituseks ning 6,8 miljonit eurot riigikoolide ehitamiseks.

Ülejäänud investeeringud on suunatud eelkõige infotehnoloogiasse ning transpordivahendite, kaitseotstarbelise erivarustuse ja masinate ning seadmete soetamiseks.

Tänavuses eelarves on planeeritud tulude maht koos edasiantavate tuludega 10,31 miljardit eurot. Kulude ja investeeringute maht on koos eelmisest aastast ülekantud vahenditega 10,83 miljardit eurot.

Võrreldes eelmise aastaga on tänavu planeeritud tulusid 826,7 miljonit eurot ehk 8,7 protsenti rohkem. Kulud ja investeeringud on suurenenud 929 miljoni euro võrra ehk 9,4 protsenti.

Välistoetused moodustavad tänavuse riigieelarve kogukuludest 1,06 miljardit eurot ehk 10 protsenti. Sellele lisandub 84,9 miljonit eurot riigipoolset kaasrahastamist.

Eelarve kasvu mõjutavad nii sel kui ka järgmisel aastal kõige rohkem Euroopa Liidu programmiperioodi 2014–2020 struktuuri- ja investeerimisfondid. Nende osakaal 2018. aasta riigieelarve välisvahendite kogumahust on ligikaudu 80 protsenti.

Likviidseid finantsvarasid ehk hoiuseid ja võlakirju oli riigikassas juuni lõpu seisuga 1,14 miljardit eurot. Sellest 697 miljonit eurot oli likviidsusreservis, 28,3 miljonit eurot omandireformi reservfondis ning 412,5 miljonit eurot stabiliseerimisreservis.

2017. aasta lõpu seisuga võrreldes on riigikassa hallatavate likviidsete varade maht vähenenud 1,5 protsenti ehk 17,6 miljoni eurot ning likviidsusreserv vähenes 2,9 protsenti ehk 21,2 miljonit eurot.

Omandireformi reservfond suurenes võrreldes eelmise aastaga 12,9 protsenti ehk 3,2 miljonit eurot ning stabiliseerimisreserv suurenes 0,1 protsenti ehk 0,3 miljonit eurot.

Reservide vähenemist on põhjustanud Euroopa Liidu vahenditest tehtavate kulude väljamaksed, sest Euroopa Liidu vahendid laekuvad Eestile hiljem. Suurem tulude laekumine jääb igal aastal pigem aasta teise poolde.

Täpsemad andmed on avaldatud tabelis rahandusministeeriumi kodulehel