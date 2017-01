Riigi peaprokurör: Tallinna Sadama korruptsiooniasi jõuab kohtusse ilmselt aasta esimeses pooles

Riigi peaprokuröri Lavly Perling ütles Eesti Päevalehele antud intervjuus, et Tallinna Sadama korruptsiooniasi jõuab kohtusse aasta esimeses pooles.

Kuidas sujub rahvusvaheline koostöö näiteks Poolaga Tallinna Sadama kriminaalasjas? Mis seisus see kriminaalasi on? Süüdistuseni pole jõutud.

Küll see paistma hakkab. Jõuab ka kohtusse, usun, et aasta esimeses pooles.

Mis puudutab rahvusvahelist koostööd, siis suhtlus on toimunud konkreetsete inimeste ja asutustega. Seal tehakse peale Poola koostööd ka Türgi ja Norraga. Türgiga on keeruline, sest neil on oma riigiga muid muresid.

Kas Eesti peaks Tallinna Sadama või Edgar Savisaare kohtueelse uurimise pikkuse pärast piinlikkust tundma?

Ei pea. Rahvusvahelist kogemust vaadates võtavad rasked majandus- ja korruptsiooniasjad igal pool aastaid aega.

Peaprokurörina alustades oli meil umbes 40 menetlust, mis olid mõistliku menetlustähtaja riskiga – kus kahtlustatav oli olnud kahtlustatav üle nelja aasta. Praegu on meil selliseid asju üks-kaks. See näitab, et menetluskiirus on suurenenud. Oluliselt on vähenenud ka üle kahe aasta kahtlustatavate asjade arv.

Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtiva prokuröri eesmärk on olnud, et üle 25% asju ei tohiks prokuratuuris olla kauem kui neli kuud. Nii ka on. Asja mõte on see, et kui prokurör on algusest peale menetluse juht, peab ta teadma, mis selle asjaga toimub. Pole mõtet seda kapis hoida.

