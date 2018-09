Riigi loodav pere sihtkapital võtab eelarvest miljon eurot, ent selle töökorraldus on praegu veel küsimärk

Justiitsministeeriumist, mille eelarverealt sihtkapitalile ette nähtud miljon eurot leiab, öeldi ERR-ile, et asutuse loomist valmistavad nad ette koos teiste ministeeriumitega ja selle algkapitali maksab riik oma eelarvest.

"Sihtkapitali eesmärk on olla eestseisja selle nimel, et sünniks rohkem lapsi, et eesti rahvas jääks arvuliselt kestma, vanemad hooliksid lastest ja rahvastikusuundumused tagaksid, et eesti rahvas jääks Eestis enamuseks," loetles pressiesindaja Kristin Rammus.

Ettepaneku niisugune sihtkapital luua tegi Isamaa, mille esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et idees ei ole midagi uudset, sest selle käis ligi 30 aasta eest välja president Lennart Meri, kuid Eesti praeguse demograafilise olukorra taustal on teema veel aktuaalsem.

Küsimusele, kuidas täpselt loodav sihtkapital demograafilisi probleeme lahendama hakkab, vastas Seeder, et kõigepealt tuleb välja töötada selle organisatoorne vorm.

Teiseks tuleb Seedri sõnul täpsustada, millega asutus tegeleb, sest kindlasti ei hakka sihtkapital dubleerima ministeeriumite või omavalitsuste tegevust, vaid seda täiendama ja tugevdama.