Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus: oleme tankitõrjehanget läbi viies järginud rangelt seadust

Praegu on käimas EuroSpike esitatud pakkumuse vastavuse kontroll hanketingimustele. See on põhjalik protsess, millega RKIK loodab lõpule jõuda märtsis. Seejärel algavad tootajaga läbirääkimised lepingu täpsete tingimuste üle, mis positiivse tulemuse korral päädivad lepingu sõlmimisega.

"Hankes mitteosalenud ettevõte on eksitavalt viidanud, et relvasüsteemi valimise ainukeseks kriteeriumiks oli hind. Hangitav tankitõrjesüsteem peab hanketingimuste järgi vastama 51 tehnilisele nõudele," rõhutas Mühling. "Need nõuded koostasid sõjalise kogemusega kaitseväe tankitõrjeeksperdid, kes teavad sõjapidamisest ja tankidest kindlasti rohkem kui MBDA-d esindav advokaat."

Eksitav on Mühlingi sõnul ka arutelu laskemoona ehk rakettide ostu üle, sest hanke objekt on relvasüsteem, mitte laskemoon LR või selle uuem versioon LR2. "Väited, et Spike on kehv relvasüsteem ja tegemist on vanarauaga on samuti eksitavad ning paljasõnalised. EuroSpike tankitõrjesüsteemi kasutab 31 riiki, neist 18 NATO ja Euroopa Liidu riiki – Saksamaa, Belgia, Hispaania, Holland, Tsehhi Vabariik, Itaalia, Rumeenia, Sloveenia, Läti, Leedu, samuti Soome. MBDA relvasüsteemi kasutab praegu ainult Prantsusmaa," märkis Mühling.

Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabiosakonna juhataja Estella Põllu ütles, et rahandusministeeriumi riigihangete järelevalve juhtis järelevalvemenetlust alustamata jättes hankija tähelepanu asjaoludele, mida tuleb arvestada hankega edasi minemisel. See aga ei tähenda, et ministeerium taunib RKIK-i korraldatud tankitõrjesüsteemi riigihanke korraldust. "Rahandusministeerium otsustas jätta alustamata järelevalvemenetluse tankitõrjesüsteemi riigihanke osas, kuna RKIK pole järelevalveteates nimetatud rikkumisi toime pannud," märkis Põllu.

5. veebruaril Rahandusministeeriumile saadetud järelevalveteates juhtis Prantsuse-Briti kaitsetööstusettevõte MBDA tähelepanu, et RKIK võib tankitõrjesüsteemi riigihankes tunnistada vastavaks tehnilisele kirjeldusele mittevastava relvasüsteemi koos raketiga LR2. Rahandusministeerium märkis vastuskirjas, et hankijal pole võimalik rääkida pakkujaga läbi raketi LR asendamiseks LR2-ga, kuna rakett LR2 ei vasta tehnilisele kirjeldusele. RKIK saab jätkata hankega vastavalt hanke alusdokumentides märgitud tingimustele.