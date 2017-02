Riidepoes teadvusetut inimest aidanud naine on klienditeenindajate suhtumisest hämmeldunud: ma ei saa siiani aru, kuidas see võimalik on!

Möödunud nädala teisipäeval oli Tallinna suure kaubanduskeskuse riidepoes kummastav juhtum, kui poe töötaja keeldus appi minemast klientidele, kes andsid teadvusetule poekülalisele esmaabi.

Eelmise nädala teisipäeval kella 19 paiku oli Maarja* koos sõbranna ja kahe kuueaastase lapsega Rocca al Mare kaubanduskeskuses poodlemas. H&M-i kaupluse teisel korrusel lasteriiete osakonnas valiti riided välja ja hakati proovikabiinide poole minema, kui poes keset koridori hakkas silma maas lebav naine, kes oli teadvusetu ja näost sinine. „Ma täiesti tardusin,” meenutas Maarja oma esimest reaktsiooni.

Edasi tegutsesid naised aga instinktiivselt: Maarja katsus pulssi, mis oli olemas, see tähendas, et elustada polnud vaja. Maarja on esmaabikoolituse läbinud ja meenutas, et naine tuleb keerata külili, et hingamisteed vabad oleks. Üksi naised haige külili keeramisega hästi toime ei tulnud ja kutsusid eemalt appi ühe mehe, kellest oli väga palju abi: ta helistas kiirabisse ning oli terve aja kohal ja kiirabiga ühenduses. Mees rääkis vene keeles, mistõttu oli naistel ja mehel omavahel suhelda keeruline, kuid sellega saadi siiski kehakeelt appi võttes toime.

„Samal ajal mu sõbranna hüüdis H&M-i töötajat, et palun tulge meile appi. Tema vastus oli ja on siiani šokeeriv: „Ma ei saa tulla teile appi, ma ei saa oma tööpostilt lahkuda.” Ja kõndis minema. Mitte kordagi ei tulnud ükski töötaja meie juurde. See oli nii uskumatu. Ma ei saa siiani aru, kuidas see võimalik on!” imestas Maarja töötajate täieliku ükskõiksuse üle.

Põrandal olnud naisel tuli samal ajal peale tugev krambihoog. Nüüd tuli appi ka üks teine vene keelt kõnelenud mees, kes aitas krampides naist kinni hoida, et see end ei vigastaks. Pärast krambihoogu tuli naine tasapisi teadvusele. Tema sõnad olid segased, kuid aru võis saada, et tal oli paha. Maarja võttis naise enda najale istuma. „Terve selle aja polnud ühtegi müüjat abiks,” meenutas ta. Naise teadvusele tulles käis üks töötaja küsimas, kas naisele võib vett pakkuda, ja kaks müüjat oli juures ka siis, kui naist kiirabile üle anti, kuid see oli ka kogu teenindajate panus.

Kiirabil ei läinud Maarja kinnitusel kohale jõudmiseks kuigi kaua aega. „Ma ise olin šokis,” meenutas ta, „kuid kiirabi tänas ja ütles, et nad võtavad nüüd üle.”

Juhtum oli traumeeriv nii appi tõtanud naistele kui ka nende lastele. Maarja laps rääkis mitu päeva igale vastutulijale, kuidas nad naise leidsid ja teda aitasid. Maarja jaoks oli juhtum aga traumeeriv teiselgi põhjusel. Ta ei saa nimelt siiani aru, kuidas on võimalik, et teenindajad olid sedavõrd empaatiavõimetud ja kalgid. „Seedisin natuke ja helistasin järgmisel päeval sellesse kauplusse, sest mulle tundus, et ehk nad peaksid läbi arutama, mida teenindajad sellises olukorras tegema peavad,” rääkis Maarja. Nüüd tuli aga külm dušš: „Mulle öeldi, et nad ei kommenteeri ja ma peaksin pöörduma pressiesindaja poole.” Maarja oli täiesti jahmunud ja pressiesindajaga ühendust otsima ei hakanud. Poe esindajate suhtumine teeb naist aga murelikuks: pood oli sel õhtul tühi nii ostjatest kui ka müüjatest ning tekib küsimus, et kui teda ja ta sõbrannat poleks olnud, mis siis teadvuse kaotanud naisest oleks saanud.

Maarja rõhutas, et ta ei tahtnud poega ühendust võttes kedagi laita või furoori tekitada, vaid ta soov oli, et kaupluse töötajatega mängitaks sellised situatsioonid läbi. Samuti leiab ta, et esmaabikoolituse võiks läbida kõik kaubanduses töötavad inimesed. „Noor müüja – ta ei tule selle peale, et midagi tegema peab,” nentis Maarja. Samas märkis ta, et ka kohal olemisest on tuge. „Kui sa midagi teha ei oska, tule ja ole lihtsalt juures,” soovitas ta. Naised ise tundsid suurt tuge kahest mehest, kes appi tulid ja kuni kiirabi saabumiseni kohal olid. „Tuhat tänu nendele meestele, kes tulid ja aitasid!”

Häirekeskuse avalike suhete juhi Jaana Padriku sõnul sai häirekeskus hädaabikõne Rocca al Mare keskusest kell 19, teatati, et H&Mi kaupluse teisel korrusel on naisel krambid. „Kõne ühendati häirekeskuse meedikule, kes andis esmaabi juhiseid,” sõnas Padrik. Maarja meenutas, et küsiti, kas naine on kukkunud ja end vigastanud.

„Häirekeskus andis kohe, kell 19.01 väljasõidukorralduse kiirabile Haabersti 94. Häirekeskus hindas juhtumi kõige kõrgema prioriteediga juhtumiks, kus abivajaja seisund on eluohtlik ja kiirabibrigaadi väljasaatmine peab toimuma ühe minuti jooksul. Kiirabi jõudis sündmuskohale kell 19.06, patsient viidi haiglasse. Samas juhtumis tehti häirekeskusele ka teine hädaabikõne, kuid esimese kõne põhjal abi juba saadeti,” rääkis Padrik.

Kaupluseketi H&M pressiesindaja Ester Kannelmäe kinnitas Delfile, et selline juhtum möödunud nädalal nende kaupluses aset leidis. „Meil on selle tõttu siiralt kahju,” kommenteeris ta. Personalile on Kannelmäe sõnul räägitud, et sellises olukorras tuleb helistada hädaabinumbril. „Uurime, mis põhjustel selline reaktsioon viibis, et taoliseid olukordi tulevikus vältida,” lisas Kannelmäe ja palus juhtunu pärast vabandust.

* Nimi muudetud.