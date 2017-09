Ridala vallavanem: katuseraha tingimus oli IRLiga kandideerimine

Haapsalu linnapeakandidaatide debatil ütles endine IRLi piirkonnajuht, et ajal, mil ta ametis oli, ei jaganud ta IRLi katuseraha mitte inimeste värbamiseks, vaid linnale välitrenažööride ostmiseks. Ridala vallavanem Helen Rammu aga ütles sellepeale, et tema vallale pakutud katuseraha vähendati poole võrra, kui Rammu keeldus IRLi nimekirjas kandideerimast.

"Igal asjal on oma hind," oli Rammu sõnul Mäesalu talle öelnud peale 10 000 euro suuruse katuse raha pakkumist, millest peale Rammu keeldumist IRLi nimekirjas kandideerimast sai 5000, kirjutab tänane Lääne Elu.

Mäesalu aga ütles, et katuseraha ja kandideerimisega seotud vestlust ei ole päris kindlasti olnud ja põhjendas raha vähenemist sellega, et see jagati pooleks Uuemõisa ja Linnamäe vahel, millest siis mõlemad said 5000 eurot.

Samas kinnitas Mäesalu, et on tõepoolest Rammut IRLi nimekirjas kandideerima kutsunud.

Sügisel toimuvatel valimistel kandideerib Rammu Haapsalus Keskerakonna nimekirjas, Mäesalu samas piirkonnas valimisliidu Meie Inimesed esinumbrina. IRLi nimekiri Haapsalus puudub.

