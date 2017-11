RIA: Kes kasutavad ID-kaarti vähem, võiksid sertifikaatide uuendamisega oodata, et aktiivsemad kasutajad saaksid sertifikaadid uuendatud

ID-kaartide sertifikaatide uuendamine on aeglane osaliselt seetõttu, et hästi paljud inimesed üritavad samal ajal seda uuendada. Inimesed, kes tegelikult ei kasuta väga tihti ID-kaarti tööks, pangatehinguteks või näiteks lapse e-kooli jaoks, võiksid oodata sertifikaatide uuendamisega, et iga päev tööalaselt ID-kaarti kasutavad inimesed saaksid oma sertifikaadid uuendatud.

Riigi infosüsteemi ameti kommunikatsiooniosakonna juhataja Helen Uldrichi sõnul on Eestis 800 000 turvariskiga ID-kaarti, aga vaid 45 000 inimest kasutavad ID-kaarti igapäevaselt töö tegemiseks. Nemad peaksid esmajoones oma sertifikaadid uuendatud saama.

Väga tihedad ID-kaartide kasutajad on arstid. Perearst Eero Merilind kirjutas sotsiaalmeedias, et tervisesüsteemis ei saada ilma ID kaardita arvutisse sissegi, aga sertifikaatide uuendamine ei õnnestu.

Aktiivseid kasutajaid, kes kasutavad ID-kaarti kuni viis korda kuus, on 225 000. Uldrich nentis, et neist kõik ilmselt ei jõua oma sertifikaate enne nende peatamist uuendada.

Inimesed, kes pole varem ID-kaarti elektrooniliselt kasutanud, ei hakka ilmselt seda ka lähiajal tegema, mistõttu nemad võivad sertifikaatide uuendamise rahumeeli tulevikku jätta, sest nende ID-kaardid sobivad endiselt näiteks Euroopas reisimiseks või apteegist digiretseptiga ravimite väljaostmiseks. "Kes kasutab ID-kaarti kord aastas tulu deklareerimiseks, ei pea kiirustama," ütles Uldrich.

Uldrich ütles, et süsteem oli eile mõned tunnid maas ja siis ei saanud keegi sertifikaate uuendada. Probleemiks on just see, et väga paljud inimesed tulevad hommikul tööle ja üritavad ühel ja samal ajal sertifikaate uuendada. Ta ei julgenud samas soovitada, milline aeg sobiks sertifikaatide uuendamiseks paremini. Kui RIA varasema teate kohaselt suudetakse päevas uuendada 15 000 sertifikaati, siis tegelikult õnnestus eile uuendada vaid 3000 sertifikaati.

Uldrich ütles, et nad on mõelnud ka selle peale, et teha mingit sorti kiirtee aktiivsematele kasutajatele, kes kasutavad kaarti teistest rohkem, aga seni pole seda tehtud. "Kohtleme kõiki võrdselt, turvarisk on kõigil võrne, aga on mingi hulk inimesi, kellele kaart on tööks vajalik. Nemad peaksid saama sertifikaadid enne peatamist uuendatud," ütles Uldrich.

Turvaveaga ID-kaartide sertifikaadid peatatakse novembri alguses, aga täpne aeg pole teada. Uldrich kinnitas, et peatamine ei tule kasutajatele üllatusena, sellest antakse õigel ajal teada.

Peale sertifikaatide peatamist saab ID-kaardi sertifikaate uuendada veel kevadeni. Peale uuendamist saab ID-kaarti jälle kasutada enda tuvastamiseks ja digiallkirjade andmiseks. Alles 1. aprillil saabub aeg, kus sertifikaate enam uuendada ei saa, siis tuleb endale uus kaart taotleda.