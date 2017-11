RIA juht Taimar Peterkop: kui me oleks ID-kaardi turvariskist varem teadnud, oleksime ka varem tegutsenud

Riigi infosüsteemi ameti (RIA) juht Taimar Peterkop lükkas ümber ID-kaarte tootva Gemalto Eesti esindaja, Trüb Baltic AS tegevdirektor Andreas Lehmanni väite, et ta informeeris eestlasi turvariskist juba juunis, aga eestlased ei tahtnud sellega oma puhkuseid rikkuda.

"Kui me oleks varem teadnud, oleksime ka varem tegutsenud. Meie jaoks on kogu olukorra lahendamise võtmeküsimus olnud aeg. Ja seda on meil olnud väga vähe," kommenteeris Peterkop.

"RIA sai tšehhide teadustööst ja meie ID-kaardi kiibis peituvast turvariskist teada 30. augusti õhtul. Info laekus Tšehhi teadlastelt. Andreas Lehmanni väited ei ole tõesed," lisas Peterkop.

Lehmann väitis, et ta teavitas politsei- ja piirivalveametit (PPA) turvaveast, aga riigiasutused ei soovinud oma jaanipäeva ja suvepuhkuseid sellega rikkuda.

"Tollel päeval (15. juunil) oli mul kella 15-16 ajal PPA-s kohtumine, kus ma neile sellest turvariskist rääkisin. Sealt andis PPA teate edasi RIA-le ja umbes kella 17 paiku rääkisin ma RIA-ga sel teemal telefoni teel. See ei ole firma seisukoht, aga mina isiklikult tunnen seda, et nad olid sellest kõigest teadlikud," ütles Lehmann.

Ta arvas, et PPA ja RIA eirasid tema teadet, sest ei tahtnud oma puhkuseid rikkuda.