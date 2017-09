RIA eksjuht turvariski avalikustamisest: valitsus tegi õigesti

Valitsus käitus õigesti, kui avalikustas ID-kaardi võimaliku haavatavuse suure meediatähelepanu saatel, leiab riigi infosüsteemi ameti eksjuht Jaan Priisalu.

"Mis neil valida oli. Minu meelest käitus valitsus õigesti, võttis end kätte ja korralikul tasemel teavitas, sealhulgas ettevõtteid ja asutusi, et jama on majas," rääkis Priisalu ERR-ile.

"Selleks, et öelda, mis on õige eskalatsiooni tase, peab omama adekvaatset ohuhinnangut. Seda ei ole, aga on väide inimeste poolt, kes ohuhinnangut lugenud on, et asi on piisavalt tõsine, et sellest avalikult rääkida. Ju see nii on," lisas ta.

Priisalu, kes oli RIA juht aastatel 2011-2015, ütles, et iga kahtlust tõesti ei avalikustata, et mitte inimesi asjatult ärevile ajada. Oluline info jõuab siiski alati ministrini välja.

Priisalu tõi praeguse intsidendi avalikustamise puhul positiivsena esile asjaolu, et inimesed ja ettevõtted päriselt ka mõtlevad kaasa, mida ette võtta.

"Mulle on praegu palju inimesi helistanud. Inimesed vaatavad oma süsteemides üle, kus neil ID-kaarti kasutatakse. Lõpuks on hakanud ka ettevõtete ja asutuste juhid reageerima. Kui tegime RIA-ga omal ajal teavitust, kippusid reeglina juhid ütlema, et see on mingi "itikate" värk - tehke asjad korda, ärge meid tüüdake," rääkis Priisalu.