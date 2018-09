Reservohvitser Andrei Hvostov põhjendab, miks ta enda jalaväerühma vene rahvusest kaitseväelasi ei taha

"Major Metsavase juhtumi puhul oskan ma vaid seda öelda, et ärge pange vene rahvusest ohvitsere sellisesse rolli, kus ta kehastab õnnestunud lõimumist, või vanas keelepruugis integratsiooni.

Poleks Metsavasele antud 2016. aastal võimalust endale ETV jutusaates vastu rinda taguda ning minusuguseid "vainlasi" paljastada, siis oleks tema reeturlikkust praegu natuke kergem taluda." [vastab Hvostov]

Hvostov ütleb intervjuus ka, et poleks jalaväe rühmaülemana tahtnud enda üksuses näha vene soost kaitseväelasi.

"Ma ei tea, mis on nendega juhtunud lapsepõlves, küpsemise aastatel, kaitseväeteenistuses olles. /---/ Vene rahvusest sõjaväelasele võib kriisolukorras tulla meelde, et Eesti vabariik on temaga käitunud nagu külm ning kalk võõrasema. Ja siis ta võib küsida endalt – aga miks ma pean teda üldse kaitsma; seda riiki, mis on mulle alati mõista andnud, et ta talub mind vaid olude sunnil?"

