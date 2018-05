Reps sõitis kolmeks päevaks Iisraeli

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps viibib tänasest teisipäevani visiidil Iisraelis, kus osaleb teadus- ja innovatsioonialasel konverentsil ning kohtub Iisraeli teadus- ja tehnoloogiaminister Ofir Akunisega.

„Konverents kutsub üles kastist või raamidest välja mõtlema – just see on midagi, mida peame igapäevaselt tegema Eesti haridus- ja teadussüsteemi kujundamisel ning inspireerima meie lapsi uute lahenduste leidmisel,“ sõnas minister Mailis Reps. „Ma loodan nende päevade jooksul Iisraelis jagada Eesti kogemusi haridusuuenduste elluviimisel ning saada ideid, mida õnnestuks meie noorte tuleviku paremaks kujundamiseks Eestis rakendada,“ lisas minister.

Konverentsil keskendutakse lisaks uute lahenduste leidmisele ka innovatsioonile ja esinejate seas on nii populaarsete start-upide kui ka tuntud sotsiaalmeediabrändide esindajad. Näiteks arutatakse haridussüsteemi rolli ja mõju loova mõtlemise kujundamisele ning tuleviku kõrghariduse üle.

Täna külastab minister Reps koos Eesti saatkonna asejuhi Mikk Rebasega Heebrea Ülikooli, kus arutatakse ülikooli presidendi professor Asher Coheniga Eesti ülikoolide ja Heebrea Ülikooli vahelise koostöö edendamist ja parimate praktikate jagamist.