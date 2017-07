Reps pakub Tallinna riigigümnaasiumi asukohaks rahandusministeeriumi hoonet

Aastaks 2021 avatakse Tallinnas kaks riigigümnaasiumit ning haridusminister Mailis Reps näeb ühe võimaliku asukohana kahe nädala pärast uude hoonesse koliva rahandusministeeriumi alt vabanevat kinnistut Endla ja Lõkke tänaval.

Hetkel tegutseb Eestis 12 riigigümnaasiumit, kuid aastaks 2023 peaks neid olema 24, vahendab ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Koolide ehitamiseks kasutatakse Euroopa Liidu raha, mis on mõeldud koolivõrgu korrastamiseks.

Tallinnasse rajatavatest riigigümnaasiumitest üks saab olema reaal- ja IT-kallakuga ning teine humanitaarkallakuga.

Reaalkallakuga kool tuleb Tallinna tehnikaülikooli vahetusse lähedusse. Humanitaarkallakuga kooli taheti rajada Tallinna ülikooli lähedale, kuid kuna riigil selles piirkonnas vaba maad ei ole, uuritakse kesklinnas teisi võimalusi.

"Me hakkasime rahandusministeeriumile neid kirju saatma, sest kahe nädala pärast toimub kolimine ja kõik mittevajalikud hooned lähevad ju ikka riigis müüki. Ja see on ka meie mure, et kui me kesklinna piirkonnas vaatame ruumivõimalusi, siis antud objekt Endla tänaval on nii suure mahuga, et sinna oleks võimalik rajada uus hea koolikeskkond, kuhu mahuks ka tuhat õpilast ära," selgitas Reps.

Riigi Kinnisvara AS-i haldusdirektori Tanel Tiitsi sõnul toimub kolmepoolne kohtumine sellega seoses augusti alguses. "Siin võib asi algatuse saada planeeringu muudatusest. Täna ei ole olukord, kus me saame kohe ehitama hakata," sõnas ta.