Reps: Kohtla-Järve riigigümnaasiumi projektiga läheme kindlasti edasi

"See ei ole uus idee, et jätta Järve Gümnaasium lausa eraldi. Aga täna on ka selles osas muresid, sest Järve Gümnaasiumi lõpetajate arvud on üsna väikesed. Ja kui kõrvale tekib uus riigigümnaasium oma uute võimalustega, siis võib tulla üsna kiire hääbumine ja see ei ole kindlasti kellegi huvides," ütles Reps täna Vikerhommikus.

Reps kinnitas, et kõik õpilased sõltumata emakeelest, kes on selleks võimelised, hakkavad uues riigigümnaasiumis õppima eesti keeles. Tema sõnul on eesmärgiks, et 12. klassi jõudnud oleks kõikide ainetes võimelised õppima eesti keeles.

Probleeme on Repsi sõnul praegu eesti keelt piisavalt valdavate õpetajatega, keda Ida-Virumaal on puudu tuhande jagu. Ta möönis, et segaduse ja arusaamatuste tõttu on õpetajad uude gümnaasiumisse tööle kandideerimise osas olnud ettevatlikud.

Reps pakkus välja, et õpetajad, kes peavad tegelema eesti keeles õpetamisega õpilastele, kellele eesti keeles õppimine valmistab raskusi,võiks saada 30 protsenti kõrgemat palka.