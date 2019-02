Reps: Kahe riigigümnaasiumi jaoks ei jätkuks Kohtla-Järvel õpilasi

"See ei ole uus idee, et jätta Järve Gümnaasium lausa eraldi. Aga täna on ka selles osas muresid, sest Järve Gümnaasiumi lõpetajate arvud on üsna väikesed. Ja kui kõrvale tekib uus riigigümnaasium oma uute võimalustega, siis võib tulla üsna kiire hääbumine ja see ei ole kindlasti kellegi huvides," ütles Reps teisipäeval Vikerhommikus.

Ta lisas, et täna minnakse edasi riigigümnaasiumiga.