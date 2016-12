Reps erakonnaga liitunuist: Keskerakonnal on olnud tähelepanu keskpunkti aasta

Valitsuse pressikonverentsil paluti Mailis Repsil vastata küsimusele, miks astuti Keskerakonda tänavu rekordiliselt palju, ja Kaia Ival küsimusele, miks IRLi praktiliselt üldse ei astutud.

Kaia Iva sõnul on põhjuseid ehk erinevaid, kuid põhiline on see, et aasta on olnud väga tegus ja uute liikmete hõivega pole sedavõrd usinalt tegeletud. „Valitsuse tasandil ja riigijuhtimise tasandil on üsna kibekiire aeg olnud, nii et sinna see aeg kulub,” lausus Iva. Ta lisas, et liikmetega tegelemisel on kiiremad aastad tavaliselt valimiste aegu.

Tähelepanekule, et ka Keskerakonna jaoks ei olnud valimisteaasta, vastas Mailis Reps, et neil olid mitmed valimised. „Peab ütlema, et Keskerakonnal on olnud tähelepanu keskpunkti aasta. Ma usun, et sellel aastal on olnud kindlasti eelmisel peaministril üsna palju peavalu, et kuidas konkureerida oma tähelepanus Keskerakonnas toimuvaga — tihti räägiti meist rohkem kui sellest, mis vabariigi valitsuses toimub,” lausus Reps.

Repsi hinnangul on erakonna liikmete arv kasvanud seetõttu, et tänavu on meeletult palju tegeletud piirkondadega. „Mida enam inimesed ise piirkondades end aktiveerivad, seda rohkem nad märkavad, et nende ümber on kolm naabrit, kes tahaksid ka erakonnas midagi öelda,” kommenteeris Reps.

SDE esimees Jevgeni Ossinovski nentis, et erakonda astutakse ka omal algatusel, kuid enamasti keegi ikka kutsub. Kutsutakse seepärast, et inimestele muuta arusaadavaks, mida erakond inimestele annab, aga ka seetõttu, et vabatahtlikku liitumist pärsib erakondade maine.

Kui Keskerakonnaga liitus tänavu 766, siis IRLiga üksnes 12 inimest.