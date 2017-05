REPORTAAŽ KOHTUST: Kaitseväest relvaosi välja vedanud ja relvadega äritsenud meeste kohtuasi jäi toppama

Vaidlus selle üle, kes ja kas peaks kohtus esindama kaitseväge, lükkas sisulise arutelu päevaks edasi.

Eelmise aasta juuli alguses kirjutas Eesti Päevaleht, kuidas kaitsepolitsei on saanud jälile ulatuslikule relvaärile kaitseväes, mille käigus viidi väeosa territooriumilt välja relvaosi. Pikalt vahi all istunud kolme mehe üle algas esimene kohtuistung eile Rakvere kohtumajas, kus aga sisulise aruteluni ei jõutudki. Kaitsjate ja prokuröri vaidlus selle üle, kas kaitseväegi kannatanuna ikka teab, et tal on õigus kohtuistungil osaleda või mitte, lükkas istungi jätkumise tänasesse hommikusse.

Eilsel istungil kestsid pausid aga kauem kui istung ise. Kohe alguses tekib kaitsjatel küsimus, miks pole saalis kannatanu ehk kaitseväe esindajat ning miks on esindaja isik muutunud. Riigiprokurör Laura Vaik selgitab, et kannatanu on loobunud istungil osalemast, milleks tal on täielik õigus.

Kaitsjad aga ei jäta: kas uus kannatanu esindaja on kaitseväe seaduslik esindaja või volitatud esindaja? Kas see esindaja üldse teab, et tal on õigus ka praegu istungil kohal olla? Vaik esitab väljaprinditud e-kirjavahetuse kaitseväe esindajatega, mis peaks tema sõnul kinnitama, et kannatanu on oma õigustest teadlik.

Kohtunik võtab pooletunnise vaheaja, et prokurör saaks esitada ametlikud dokumendid, mis seda kinnitavad. See aga pole kerge, sest sisuliselt kogu kaitsevägi on hetkel hõivatud Kevadtormi suurõppusega. Poole tunniga pabereid saada ei õnnestu ja kaitsjad jätkavad: Kas kutse on kannatanule saadetud tähitud kirjaga? Kuidas me teame, et ta on selle üldse kätte saanud?

Prokuröri sõnul pole nendes asjades mingit kahtlust. „Olen saatnud nõuetekohase kutse kannatanu esindajale, see sai täna (eile – U. J.) ka kohtule esitatud,“ ütles Laura Vaik istungi järel Eesti Päevalehele. „Samuti esitasin ka e-kirja selle kohta, millest nähtub, et kannatanu on teadlik oma õigusest istungil osaleda. Rõhutan veelkord, et see on kannatanu õigus, tema valik, kas soovib istungil osaleda või mitte.“

Kaitsjad leiavad aga, et parem oleks istung edasi lükata, kuni nende arvates vajalikud paberid on kohtuni jõudnud. Kuna lähenemas on süüdistatavate lõunasöögiaeg (nad viibivad vahi all), siis tehakse veel pooleteisetunnine paus.

Ka selle järel ei ole paberit kohtu kätte jõudnud. „Leian, et kannatanu osavõtt ja mingisuguse täiendava dokumentatsiooni saatmine ei ole vajalik selleks, et kohtuistungiga edasi liikuda,“ ütleb Vaik pärast istungit.

Kaitsjad arvavad, et nii istungit edasi pidada ei saa. Vandeadvokaat Küllike Namm küsib lausa, miks peavad süüalused prokuröri tegemata tööd kinni maksma ja istungil dokumentide kohalejõudmist ootama. Kohtunik Heli Väinaste otsustabki, et istung jääb pooleli, jätkatakse järgmisel päeval.

Küllike Namm loobus Päevalehele istungil toimunut kommenteerimast.

Riigiprokuratuur süüdistab Rauno Udekülli (28), Raivo Olevit (28) ja Martin Tanningut (40) erinevate tulirelvade, nende oluliste osade ning laskemoona ebaseadusliku käitlemisega seotud kuritegude toimepanemises.

Nad tellisid aastatel 2015-2016 veebikeskkonnast laskekõlbmatuks muudetud tulirelvi, et need Eestis ebaseaduslikult laskekõlbulikuks muuta ja turustada. Udekülli ja Tanningut süüdistatakse ka kaitseväe treipingi varguses, Udekülli kaitseväe erinevate relvaosade varguses ning Tanningut lõhkeaine ning lõhkeseadeldise oluliste osade ning lõhkematerjali ebaseaduslikus käitlemises.

Kaitsepolitsei pidas mehed kahtlustatavana kinni eelmise aasta juunis ning prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal viibivad nad alates mullu 9. juunist vahi all.