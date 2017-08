Reportaaž Keskerakonna suvepäevadelt: jumala karistus vihma näol, konkurents Weekendiga ja muidugi see partei hümn... Valimisteks õpitakse viisijupp pähe!

Vihmane ilm pole pinnuks silmas mitte ainult Weekendil, Intsikurmul või Augustibluusil, vaid ka meie peaministripartei suurejoonelistel suvepäevadel, mis leiavad sel korral aset Lääne-Virumaal Lammasmäe puhkekeskuses.

"Koht on jube ilus, ainult see kuradima lamba nimi..." kirub rippsillast üle kõndides keegi vanem härrasmees. Tõsi, puhkeala on kaunis - see paikneb kergelt künkalisel maastikul, millest lookleb läbi väike jõgi. Idülli rikub vaid kümneminutilise intervallidega taevast kaela sadav paduvihm.

Üks pensionieas proua jagab mõni aeg hiljem reporteriga oma arvamust, mille kohaselt on kehva ilma puhul tegu jumala karistusega Keskerakonnale Tallinnas susserdamise eest. "No mis see Edgar trügib jälle tagasi, kas ta siis juba aru ei saa, et igal asjal on algus ja lõpp?"

Vihmahood ei tundu tõepoolest niipea lakkavat. Supiköögist joostakse vihmakilede alla peidetuna varikatuse alla, näpu otsas seljanka, saiakesed ja must leib. Vihma eest varju leides pugitakse vatsad täis, muljetatakse omavahel supi maitse üle ning seotakse pea või kaela ümber salle, millel kirjas Keskerakonna slogan: "Teised lubavad, meie teeme!" Üks lõbusa olekuga mees lubab ka ajakirjanikule salli tuua, kui peaks vähegi üle jääma.

Kogunenud rahvamass ootab juba kärsitult kõnede aega. Vihma sajab endiselt, kuid sademed hakkavad juba vaibuma.

Kell lööb 15 ning nagu lubatud, ilmub platsile Keskerakonna ladvik. Partei hümni saatel tõmmatakse mastidesse erakonna lipud. Sõnad tunduvad ainsana täielikult peas olevat vaid esimehel. Korb maigutab taustal suud, kuid vormitud silbid ei lähe kokku kõlarist kuuldavate sõnadega.

Loe veel

Seejärel võtab Ratas sõna ning toonitab ka vajadust järgneva kahe ja poole kuu jooksul hümn kindlasti pähe õppida, et 15. oktoobril seda uhkelt laulda. Huvitav, millele ta küll viitab?

Järgneb avalike suhete juhi sõnavõtt, kus ta tänab, et Weekendi asemel valiti erakonna suvepäevad. "Weekendi väisas ekspeaminister, aga meie suvepäevi päris peaminister!" kiidab avalike suhete juht rõõmsalt.

Ajakava näitab, et käes on hetk, mil erakonna kõige kõrgemad tegelased hakkavad rääkima poliitikast. Kadri Simson selgitab laenu võtmise tähtsust ning võrdleb seda olukorraga, kus ta oleks Jürile 60 eurot võlgu. Ütleb, et proportsioon on põhimõtteliselt sama.

Sõnavõtu lõppedes lubatakse rahval sõna võtta teemadel, millele Simson vastuseid saaks anda. Üks vabatahtlik on, aga küsimus on sootuks teist masti: "Jüri, Ameerika presidendi tunnuslauseks on "Ameerika enne teisi". Mis on sinu tunnuslauseks?" Ratas naerab natuke, võtab Simsonilt mikrofoni ning vastab, et tema eesmärgiks on parandada tavalise Eesti inimese elujärge.

Sõna saavad veel Jaak Aab, Enn Eesmaa ja Taavi Aas.

Jüri Ratas mainib Delfile, et ka suvepäevadel ei saanud sisepoliitilistest aruteludest üle ega ümber. Poolteist tundi enne ametlikku ürituse algust peeti ringkonna esimeestega tulevaste valimiste teemaline koosolek. Ratase graafik aga on nii tihe, et ta jääb erakondlastega vaid tänaseks päevaks.

Muide, tasub märkida, et Keskerakond liigub siiski ühes taktis ekspeaministri parteiga - ka Reformierakond konkureerib Weekendiga, sel nädalavahetusel toimuvad ka nende suvepäevad.