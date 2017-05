Remo Holsmer: uute maksude ärajätmine jääb IRL-i taha

Reformierakond soovib täna riigikogu rahanduskomisjonile üle antud maksukava muudatusettepanekutega tühistada valitsuse välja käidud panditulumaksu, magusamaksu, pakendiaktsiisi ja pangamaksu ega toeta eelarvepoliitika lõdvendamist.

„On erakordne, et 21 ettevõtlusorganisatsiooni on pöördunud valitsuse maksu- ja eelarvepoliitika vastu. Samamoodi jätkates läheb koalitsioon ajalukku kui enim makse tõstnud valitsus,“ lausus riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees Remo Holsmer.

„Koalitsioonipartnerite pikaks veninud läbirääkimisi vaadates on selge, et IRL-i just valitud esimees Helir-Valdor Seeder ei suuda ära hoida uusi makse ja seista tasakaalus eelarvepoliitika eest. Meie ettepanek on kõik need maksud tühistada ja struktuurse tasakaalu reegel jätta muutmata. Reformierakonna nägemuses ei ela valitsus võlgu ega kata laenurahaga jooksvaid kulusid,“ ütles Holsmer.

Rahanduskomisjoni aseesimees tõi välja, et valitsuse välja käidud panditulumaks koormab põhjendamatult riigisiseseid ja seaduslikke laenutehinguid, kus ettevõtted pole tegelenud maksuvabalt kasumi väljaviimisega.

Holsmeri sõnul ei toeta Reformierakonna fraktsioon ka magustatud joogi maksu kehtestamist, mis kohtleb turuosalisi ebavõrdselt ja riivab ettevõtjate tegevusvabadust.

Samuti ei poolda Reformierakond täiendava pakendiaktsiisi kehtestamist, mis kajastub hinnatõusus lõpptarbijale, soodustab ettevõtete valeandmete esitamist ja suurendab ühekordsete pakendite kasutamist.

Lisaks on Reformierakonna hinnangul vastuvõetamatu pangamaks, millega ühetaoline ettevõtete tulumaks muutub keeruliseks ning mitmekihiliseks.