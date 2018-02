Relvaseaduse muudatus: välismaalane peab relvakäsklusi eesti keeles teadma

Pilt on illustratiivne

Tuleval nädalal arutab riigikogu teisel lugemisel realvaseaduse muudatusi, mille üks punkt kohustab ka välismaalasi eestikeelsetest relvakäsklustest aru saama.

Relvaseadusesse lisatakse nõudeid, mis kindlustavad selle, et relva omanikeks on õiguskuulekad ja usaldusväärsed inimesed, vahendab ERRi uudisteportaal.

Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel elav välismaalasele kehtivad eelnõu järgi relvaloa taotlemisel samad tingimused Eesti kodanikega.

Eksam tuleb välismaalasel sooritada ka siis kui talle on väljastatud relvaluba mõnes teises riigis. Relvaeksam tehakse eesti keeles või eesti keele mittevaldamisel tõlgi abil muus keeles.

Tõlgi abita tuleb aga sooritada tulirelva käsitsemise ja laskeoskuse katse. See tagab, et iga relvaomanik saab aru eestikeelsetest relva käsitsemisega seotud käsklustest, mis tagab nii tema enda kui teiste inimeste ohutuse.

Eestis on relvade käsitsemisel treeninglaskmisel lasketiirus, relvaeksamil tulirelva käsitsemise katsel, õppelaskmisel ja jahilaskmisel kasutusel suhteliselt ühtsustatud eestikeelsed käsklused.

Näiteks kasutatakse lasketiirus sageli tule avamisel käsklust „Tuld!“ ja ohuolukorras „Tuli, seis!“.

Eelnõu seletuskiri ütleb, et kui võõrkeelt emakeelena rääkiv alaliselt Eestis elav isik viibib lasketiirus koos teiste laskjatega, kuid ei saa piisavalt aru tiirus antavatest käsklustest, võib ta tekitada märkimisväärset ohtu nii endale kui teistele laskjatele ja kõrvalviibijatele.

Samuti on lasketiirude kasutamise eeskirjad eestikeelsed ja need on tiirus tegutsejatele järgmiseks kohustuslikud. Lasketiirus antakse ohutuseeskirjadega tutvumise kohta allkiri enne laskmisele lubamist.

"Seetõttu on vajalik, et ka relvaloa taotleja ja relvaeksamil tulirelva käsitsemise ja laskeoskuse katse sooritaja saab piisaval määral aru ohutuseeskirjadest, tiirus tegutsemise eeskirjadest ja laskmistel antavatest eestikeelsetest käsklustest," seisab eelnõu seletuskirjas.

Relvaloa taotlemine läheb lihtsamaks

Eelnõu seletuskirjas on veel välja toodud, et lihtsamaks läheb relvaloa taotlemine ja relva registreerimine. Seadusmuudatuse kohaselt kaotatakse kohustus soetatud relv elu- või asukohajärgses prefektuuris registreerimisel politseiametnikule ette näidata.

Lisaks seni paberil väljastatud relvaloale võimaldatakse taotleda relvaloa väljastamist ka elektroonselt, mis muudab taotlejatele taotlemise lihtsamaks ja ja luba juba relvaluba omajat ei seota enam paberil loa kaasaskandmise kohustusega. Relvaloa olemasulu kontrollimiseks piisab isikut tõendava dokumendi kaasaskandmisest.