REKTORIBLOGI: Tartu ülikool valib täna rektori – Volli Kalm vs. Margit Sutrop

Täna valib Tartu ülikooli 250-liikmeline valimiskogu, kuhu kuuluvad nõukogu, senati, valdkondade nõukogude ja üliõpilasesinduse liikmed ning professorid ja juhtivteadurid, ülikooli aulas uue rektori.

Tartu ülikooli rektoriks kandideerivad praegune rektor, TÜ rakendusgeoloogia professor Volli Kalm ja TÜ praktilise filosoofia professor Margit Sutrop.

Loodus ja täppisteaduste valdkond esitas veebruari alguses rektori kandidaatideks nii Margit Sutropi kui ka Volli Kalmu. Sutropi kandidatuuri toetasid ka sotsiaalteaduste valdkond ja humanitaarteaduste ja kunstide valdkond. Kalmu kandidatuuri toetas meditsiiniteaduste valdkond.

Sel korral on valimisprotsess alates kandidaatide esitamisest kuni valimisteni olnud kompaktsem ja kontsentreeritum kui varasematel kordadel, kuna valimisperioodi pikkus ajalises mõttes on olnud lühem. „Ühest küljest on see tähendanud nii kandidaatidele kui ka ülikooliperele pingelist aega. Teisalt on aga suunanud inimesi vaatlema asju laiemalt, asetades isiklikud küsimused suuremasse, ülikooli kui terviku konteksti,” võttis valimiskomisjoni esimees Priit Kaasik valimisperioodi kokku.

Valimiskogu valib rektori viieks aastaks. Rektori ametiaeg algab 1. juulil.

Loe veel

Tartu ülikool valib rektori Valimiskogu koguneb. Tartu ülikooli rektoriks kandideerivad TÜ rakendusgeoloogia professor Volli Kalm ja TÜ praktilise filosoofia professor Margit Sutrop. Rektori valib 250-liikmeline valimiskogu. Valimine ja otseülekanne algab kell 12. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/paev-tartu-ulikooli-rektori-valimisteni-kas-alma-mater-saab-esimese-naisrektori?id=77713482 http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/foorumi-blogi-tartu-ulikooli-rektorikandidaatide-vahel-laks-tuliseks-vaidluseks-on-viga-kui-rektor-ei-tea-millised-uliopilased-ulikoolis-on?id=77706216 http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-fotod-ja-video-tartu-ulikooli-rektorikandidaadid-pidasid-avalikku-vaitlust?id=77493808

Tartu ülikoolile valib rektori 250-liikmeline valimiskogu, kuhu kuuluvad nõukogu, senati, valdkondade nõukogude ja üliõpilasesinduse liikmed ning professorid ja juhtivteadurid, kelle töökoormus ülikoolis on vähemalt 20 tundi nädalas.

Valimiskoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole valimiskogu liikmetest. Valituks osutub kandidaat, kes kogub üle poole valimiskogu häältest. Kui rektor ei osutu valituks, pikeneb ametis oleva rektori ametiaeg ühe aasta võrra. Kui rektor ei osutu valituks ja valimiste ajal on rektori ametikoht täitmata, määrab senat rektori kohusetäitja kuni üheks aastaks.

Volli Kalm on Tartu ülikooli rektorina juhtinud alates 1. juulist 2012. Professor Margit Sutrop on TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan ja eetikakeskuse juhataja.

Eelmisele rektorivalimisele eelnes segadus

Enne Volli Kalmu oli Tartu ülikooli rektor Alar Karis, kelle otsus loobuda teiseks ametiajaks kandideerimisest tuli paljudele ootamatult ja tekitas paraja segaduse. Kerkis palju võimalikke kandidaate, kellest üks oli muide Margit Sutrop. Toona ta ei kandideerinud, küll aga nüüd. Valituks osutus toona Volli Kalm, kes erinevalt Karisest kandideerib ka teiseks ametiajaks.

Meenutuseks mõned viimased TÜ rektorid:

Jüri Kärner (1988–1993)

Peeter Tulviste (1993–1998)

Jaak Aaviksoo (1998–2006)

Tõnu Lehtsaar (kohusetäitja, 2006–2007)

Alar Karis (2007–2012)

Volli Kalm (2012–...)