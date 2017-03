REKTORIBLOGI ja FOTOD: Tartu ülikooli rektoriks valiti tagasi Volli Kalm: ma arvasin, et teist korda on lihtsam, aga ei tundu

Tartu ülikool valis rektori

Tartu ülikooli rektoriks kandideerivad TÜ rakendusgeoloogia professor Volli Kalm ja TÜ praktilise filosoofia professor Margit Sutrop. Rektori valib 250-liikmeline valimiskogu. Valimine ja otseülekanne algab kell 12.

Valimiskogu koguneb.

Rektorikandidaadid on kohal ja valimiskoosolek avatud!

Valimiskoosolek on otsustusvõimeline, sest kohal peavad olema vähemalt pooled ehk 126 liiget, kuid koosoleku alguseks oli kohal 203 liiget.

Rektorikandidaadid saavad sõna, esinemisjärjekord otsustatakse loosimise teel. Volli Kalm ja Margit Sutrop said valida kahe paberi seast ja selgus, et Kalm esineb esimesena.

Volli Kalm: head sõbrad, hea ülikool, tänan teid võimaluse eest sellisel päeval teie ees esineda. Soovin rääkida neljal teemal.

Esiteks, mõned teist tulid mööda Skyttest, mõned Faehlmannist, mõni Gustav Adolfist, Tõnissonist jne. Ma mõtlen, et kõik need suurkujud, kes on ülikooliga seotud - kas te neist möödudes mõtlete, et tänapäevased Tõnissonid ja Pirogovid on meie hulgas. Teie olete need, kes ülikooli ülemaailmse hariduse etteotsa viivad. Teie olete teinud ülikoolist kiiresti areneva, 21. sajandi ülikooli. Siin on heas suhtes ajalugu ja eestikeelne ja loodussõbralik keskkond. Oleme loonud ülikooli, mis on näoga inimese poole. Austame tavasid. Kolleegidel head võimalused koolitusteks. Üliõpilased uute ideede ja aktiivsusega on saanud arengu igapäevasteks kujundajateks. Suur tänu teile selle ülikooli loomise eest.

Teiseks, kõige selle juures oleme õppiv ja õppimisvõimeline organisatsioon, eriti selles osas, mis puudutab tulevikku. Ka kaks kuud kestnud arutelud on palju õpetanud ja ideid andnud. Debattide periood on väga sarnane sellele, kui võtsime vastu uue arengukava ja põhikirja. Tänan kõiki, kes olete debattidest osa võtnud. Tänan ka prof. Margit Sutropi. Rektorina võtan asjakohast osa tema soovitustest arvesse.

Kolmandaks, käimasolema debati käigus küsis üks meie inimestest, mis on ülikooli jaoks miski suur - nagu rahva jaoks laulupidu. Laulupidu on hea näide. Ülikool toetub olulisele traditsioonile. Traditsioonita ei saa olla omanäolisust ega innovatiivsust. Meie võime kaks asja kombineerida: olla innovatiivne ja samal ajal looduslähedane õpikeskkond. Nii vastame ühiskonna ootustele. Nii saab kasvada rahvusvaheliseks teadusülikooliks, viisil, kus eesti keel ja kultuur pole ohtu seatud.

Lõpetuseks, inimlik aspekt, miks kandideerin edasi? Selleks on mitmeid põhjuseid. Nimetan ühe: sest tunnen vastutust mitme uue hiljuti alustatud arengu eest: uus struktuur, põhikiri, arengukava, arengufond, uued ametijuhendid. Tunnen vastutust ka nende elluviimise eest ja vajadusel vigade parandamise eest.

Margit Sutrop: Minu esimene mälupilt Tartu ülikoolist on see, kui 6-aastase tüdrukuna tulin isaga Georg Otsa kontserdile. Seisame eellaste õlgadel. Mul on suur õnn olla viienda põlve haritlane. Minu esiisa oli Urvaste kooli õpetaja, ta osales Eesti Aleksandri kooli liikumises, mille eesmärk oli esimese eestikeelse kõrgharidust andva asutuse loomine. Minu vanavanaisa elas üle kümme erinevat haridusministrit. Tänaseks on Tartu ülikool osa meie nelja põlvkonna loost.

Tartu ülikooli sümboolsest tähtsusest räägib see, mida inimesed tundsid, kui ülikooli peahoones puhkes 1945. aastal tulekahju. Inimesed olevat seisnud tänavatel ja nutnud. Peahoone taastati rahva abiga ebaharilikult kiiresti. Juba 1947. toimus aulas esimene kontsert. Külastajate sõnul valitses aulas kirjeldamatu tunne.

Täna 25 aastat tagasi toimus siin aulas konverents "Eesti ülikool Euroopas". Arutati, kuidas ühendada rahvuslikkust ja rahvusvahelisust. President Lennart Meri rääkis, et selles pole midagi võimatut.

Kui pooledki debattide ajal kõlanud mõtted teoks saavad, saab ülikool kindlasti vaimult suuremaks.

Olen valmis viis aastat pühenduma ülikooli teenimisele.

Eesmärgid, mille poole ülikool liigub, on meil ühiselt läbi räägitud. Valik on selles, millise tööriistakastiga me tegutseme. Kuulan ära kõikide valdkondade arvamuse. Akadeemiline vaim on uhke ja vaba, ta ei talu käsutavat keskkonda. Ta vajab vabadust ise võtta vastutus. Vaimu ja võimu vastandust saab ületada vaid siis, kui võimu kasutatakse inimeste võimestamiseks. Minu jaoks tähendab juhtimine teenimist. Inimeste vajaduste mõistmist ja kuulamist. Arengueesmärkide äratundmist ja toetamist.

Sutrop lõpetas Hando Runneli sõnadega: elagu, õitsegu, kasvagu Tartu ülikool.

Reglement annab õiguse ka kandideerimisest loobuda. Mõlemad kandidaadid soovivad aga esimesse vooru edasi minna. Hääletusprotseduuri ajaks peavad ajakirjanikud saalist lahkuma.

Esimene hääletusvoor kestab 20 minutit, see lõpeb kell 12.57.

Valituks osutub kandidaat, kelle poolt on hääletanud üle poole valimiskogu koosseisust ehk vähemalt 126 valimiskogu liiget. Meenutuseks, et 250 valimiskogu liikmest on kohal 203.

Hääletamine on lõppenud!

Kui kumbki kandidaat ei saa vajalikku arvu poolthääli, korraldatakse uus hääletusvoor, milles osaleb ainult rohkem poolthääli saanud kandidaat. Kui ka teises hääletusvoorus ei saa kandidaat vajalikku arvu poolthääli, jääb rektor valimata. Sellisel juhul pikeneb Volli Kalmu ametiaeg aasta võrra või määratakse kohusetäitja kuni üheks aastaks

Valimiskomisjon asub hääli lugema.

Sedelite hunnikuid on igal juhul mitu.

Esimese hääletusvooru tulemused on selgunud: välja jagati 215 sedelit, rektor Volli Kalm sai 113 ja Margit Sutrop 97 häält. Teise vooru läheb Volli Kalm, kes peab valituks osutumiseks juurde saama vähemalt 13 häält. Margit Sutropi jaoks on valimine lõppenud.

Teises valimisvoorus on sedelil vaid Volli Kalmu nimi. Hääletamiseks on aega 15 minutit.

Hääletamine käib taas. Sedeleid saab hääletuskasti heita veel kaks minutit.

Teinegi hääletusvoor on jõudnud lõpule. Nüüd asutakse kokku lugema, kui paljud hääletanuist Volli Kalmu nime juurde risti märkisid.

Näha on, et sedeleid jagub kahte hunnikusse. Paistab, et sugugi kõik ei arva, et rektor tingimata valitud peab saama.

Teise hääletusvooru tulemused on selgunud! Välja jagati 211 hääletussedelit, 39 jäi välja jagamata. 210 oli valimiskastis. Volli Kalm sai 147 poolthäält. 61 hääletanut andis protestihääle ehk jättis sedelile märke tegemata. Rikutuid kaks. Tartu ülikooli rektoriks valiti Volli Kalm!

Rektor Volli Kalm: aitäh! Ma arvasin, et teist korda on lihtsam, aga ei tundu. Suur tänu teile kõigile. Ka neile, kes hääletasite Margiti poolt, julgen ma öelda seda, et võtan ka seda, kui valmisolekut ja soovi panustada paremasse ülikooli. Tegelikult oleme me kõik parema ülikooli nimel väljas, võib-olla mõni väike arusaam on erinev. Teen kõik, et ülikool kasvaks ja õitseks. Mingu teil võimalikult hästi selles, mida teete. Aitäh!

Margit Sutrop: tänan kõiki, kes mind usaldasid, toetasid ja kõnelesid. Usun, et kandideerimine jättis ülikoolile oma jälge. Loodetavasti on homses ülikoolis rohkem kuulamist, mõistmist ja kevadet.

Valimiskoosolek on lõppenud.