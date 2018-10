Rekord: apteekides on vaktsineeritud juba 5000 inimest

"Apteekides vaktsineerimise vastu on inimestel kõrgendatud huvi, mis ületas positiivselt ka meie esialgseid ootuseid ja prognoose. Seetõttu peatati üksikutes apteekides mõneks päevaks vaktsineerimine.

Tänaseks on see aga lahendatud ning neljavalentne vaktsiin on igal pool taas saadaval, osades apteekides jätkuvalt ka kolmevalentne,” tõdes Eesti Apteekide Ühenduse juhatuse liige Kristiina Sepp.

Sepa sõnul aitab vaktsineerimise võimaluste laiendamine ennetada ja vähendada gripiviirusesse haigestumist ja gripisurmasid ning tõsta elanikkonna teadlikkust vaktsineerimise olulisusest.

„Meil on äärmiselt hea meel tõdeda, et Eesti inimestel on erakordselt suur huvi apteekides vaktsineerimise vastu ning saame aidata kaasa elanikkonna vaktsineerituse taseme tõstmisele,” lisas ta.

Apteegid asuvad mugavates ja lihtsasti ligipääsetavates kohtades ning on pika lahtiolekuajaga, mis loob inimestele hea võimaluse vaktsineerimas käia ka peale tööpäeva. Apteekides viivad vaktsineerimist läbi tervishoiuteenuse osutajad.

Eelmisel gripihooajal haigestus viirusesse tuhandeid ning suri ligi 100 inimest. Eesti elanikkonnast on gripi vastu vaktsineeritud vaid 4%, mis on Euroopa madalaim näitaja. Kristiina Sepa hinnangul oli see kurb statistika ajend ka pilootprojekti käivitamisele.

Pilootprojekt “Gripiviiruse vastu vaktsineerimine apteegis 2018/2019 hooajal” kestab 10. oktoobrist 10. novembrini valitud apteekides üle Eesti.

Vaktsineerida saab Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Kuressaares kokku 15 apteegis. Kaasatud on kõik suuremad apteegiketid: Apotheka, Benu, Südameapteek ja Euroapteek.

Millistes apteekides vaktsineerida saab, vaata veebis