REKONSTRUKTSIOON | Vaata, kuidas juhtus avarii, mis lõppes inimese surmaga

Eile juhtus Tartumaal raske liiklusõnnetus, kus kahe sõiduki laupkokkupõrkes hukkus keskealine mees. 19-aastane neiu, kes ei kasutanud turvavööd, viibib hetkel veel kriitislises seisundis. Ülejäänud kolm inimest pääsesid kergemate vigastustega.

Teade raskest avariist Tartu vallas Haava külas Jõhvi-Tartu-Valga maantee 120. kilomeetril laekus häirekeskusele 27. juuni õhtul kella 20 paiku.

Esialgsetel andmetel kaldus Tartust Jõhvi suunas liikunud Mercedes Benz lauges paremkurvis seniteadmata põhjusel vastassuunavööndisse, kus talle sõitis vastu Citroen. Kahe sõiduki kokkupõrge oli nii tugev, et Citroen paiskus saadud löögist katusele.

Päästjad aitasid sõidukitesse kinni jäänud ja vigastada saanud inimesed välja. Selle käigus ilmnes, et Citroeni juhtinud 38-aastane mees sai nõnda raskeid vigastusi, et suri sündmuskohal silmapilkselt.

Avarii Tartu vallas Haava külas Jõhvi-Tartu-Valga maanteel

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk sõnas, et põhifookus on praegu sellel, et vigastatud saaksid rahulikult paraneda."Lapsega on kõik hästi, kaks meest kes autos olid said viga aga nende seisund eluohtlik ei ole. Tagaistmel olnud 19- aastase neiu seisund on kriitiline. Meedikud ja arstid teevad kõik endast oleneva, et seisund paraneks."