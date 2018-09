Reisibüroodele saadeti kiri, milles palutakse "teenust" Nigeeriast pärit üliõpilase Eestisse toomiseks

Kirjas seisab, et alustada tuleks lihtsamatest variantidest ja sellistest, kus garantiiraha ning tingimused "ei oleks hullud". Soovitakse jõuda kokkuleppele "näiteks mõne kooliga" ja seejärel oleks vaja "soodsat lendu Lagosest Tallinnasse, Riiga või Helsinkisse". Kirja kohaselt on tegemist 21-aastase noormehega, kes on kolmanda kursuse üliõpilane IT-valdkonnas, mistõttu "kooli vahetus oleks täiesti ka loogiline samm. Räägib ja kirjutab puhtalt inglise keeles".

Politsei- ja piirivalveameti teabeanalüüsi talituse juht Toomas Kuuse ütles Delfile, et Eestisse saabumiseks, siin elamiseks ja töötamiseks on kindlad reeglid. "Uurime välja kõnealuse kirja saatja isiku ja tema tegevuse täpse eesmärgi," kinnitas ta.

Mida suurem on tööränne ja mida rohkem on selles valdkonnas rikkumisi, seda enam viib PPA läbi ka erinevaid kontrolle. "Kui mõnes rände valdkonnas on tekkinud piisav nõudlus, tulevad turule petturid ja skeemitajad, kelle tegevuse lõpetamine on esmatähtis," märkis ta.

Sel aastal on PPA tabatud 33 seadusliku aluseta Eestis töötanud inimest ning 103 Eestis töötamise tingimusi rikkunud töötajat. Töötingimuste rikkumise võimaldamist on tuvastatud 60 korral. "Kõige paremini saame rikkumisi ära hoida, kui info jõuab otse politseile. Kutsume üles teavitama juhtumitest, kus palutakse või pakutakse raha eest välismaalastega seotud fiktiivsete tõendite või andmete esitamist," ütles Kuuse.