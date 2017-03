Reinsalu vastulöök õiguskantslerile: meie ettepanek ei ohusta demokraatiat

Õiguskantsler Ülle Madise kritiseeris täna justiitsministeeriumi plaani võimaldada igal kodanikul vajadusel riigikohtusse pöörduda, end justiitsminister Urmas Reinsalu Madise põhjendustega ei nõustu.

"Eestis peab inimestel olema võimalus oma põhiseaduslikke õigusi kaitsta kohtus. Selles valdkonnas peab olema õigusselgus, mis on määratud seaduses," arutleb ta ja viitab ka ühele riigikohtu lahendile.

"Olen seisukohal, et kohtusse pöördumise õiguse laiendamine ei saa mingilgi moel ohustada demokraatiat. Meie ettepanekul on lihtne eesmärk - tagada inimestele õigus oma vabaduste kaitsmisel. Nagu õiguskantsler ise on möönnud, on kohtupraktikas sellelaadne kaitsetee välja kujunenud mitme lahendi pinnalt. Kuid õigusriigis ei ole normaalne, et üks kanal põhiseaduslikkuse järelvalve menetluses ei ole seaduse tasemel selgelt sisustatud."

Reinsalu sõnul on ministeeriumi ettepanek lihtne: kodanike õiguste kaitse tagamine läbi selgema regulatsiooni loomise.

"Väljatöötamiskavatsuses väljendatud muudatuse ainus eesmärk on luua selge õiguslik alus taotlusele, mille esitamise õiguse on riigikohus tuletanud põhiseadusest. Demokraatlikule õigusriigile omaselt peab isikule olema selge, kas ja kuidas saab ta oma õigusi- ja vabadusi maksma panna," jätkab Reinsalu. "Eesti õiguskorras ei ole õiguse allikateks kohtulahendid, vaid seadused ja nendest madalamalseisvad õigusaktid. Seetõttu on oluline, et individuaaltaotluse esitamise võimalus saab selgesõnaliselt seaduses määratletud."

Ta lisab, et kui kodanikud saavad seaduse alusel sõnaselge täiendava võimaluse enda õiguste kaitsmiseks, siis see ei kahjusta, vaid tugevdab põhiseaduslikku õigusriigi põhimõtet.“