Reinsalu umbusaldusavaldus antakse täna üle, kohe tuleb ka hääletus

Täna on opositsioonierakondadel kavas sisse anda umbusaldusavaldus justiitsminister Urmas Reinsalule. Hääletus tuleb kohe täna.

Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Maris Lauri ütles, et plaan on umbusaldusavaldus täna sisse anda. See, millal umbusaldusavaldust hääletatakse, on umbusaldatava valik, aga tavaliselt tehakse see ära kohe samal päeval.

Arvutuste kohaselt on opositsioonil koos kahe koalitsioonisaadikuga 49 häält. Lauri ütles, et sinnakanti on Reinsalu umbusaldajaid ka nende teada, aga töö käib, et hääli koalitsioonist juurde panna. Ta lootis, et sotside hulgas on veel neid, kelle jaoks südametunnistus ja väärtused on olulised. Sotsiaaldemokraatidest on teatanud umbusaldamise toetamisest vaid Hannes Hanso.

Umbusaldusavalduse tekst heidab Reinsalule ette kohatut sõnakasutust naistevastase vägivalla küsimuses. Lauri nentis, et teistel opositsioonierakondadel Vabaerakonnal ja EKRE-l on ka teisi etteheiteid Reinsalule. Need võivad jutuks tulla, kui Reinsalu on enne umbusaldushääletust riigikogu kõnepuldis.

Vabaerakonna esimees Artur Talvik ütles, et eile õhtul oli neil juhatus, kus otsustati Reinsalu umbusaldusavaldust toetada. Täna antakse umbusaldusavaldusele allkirjad ära.

Talvik ütles, et kui umbusaldusavalduse tekst kritiseerib Reinsalu sõnavõttu naistevastase vägivalla osas, millest on palju räägitud, siis neil on Reinsalule ka palju teisi etteheiteid, näiteks poliitika kartellistumise toetamine, mistõttu see umbusaldusavaldus on pigem Reinsalu "elutööpreemia".