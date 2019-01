Reinsalu tühistas Tartu vangla otsuse riigireetur Herman Simm avavanglasse üle viia

Tartu vangla põhjendas oma sammu asjaoluga, et Simm ei uulu mõnda maffioossesse struktuuri, ka pole tal distsiplinaarrikkumisi. Ei saa ka pidada tõenäoseks, et ta avavanglas kuidagipidi salakuulamist jätkata saaks.

Reinsalu tühistas aga tsuse peamiselt tuginedes ühiskondlikule ootusele: "On oluline arvestada ühiskonna arusaamu õiglasest karistusest ja sellest, et raskete tagajärgedega kuriteod, milleks riigireetmine vaieldamatult on, on rangelt ühiskonna hukkamõistu väärivad. Arvestades

Herman Simmi poolt enam kui 10 aasta jooksul toime pandud kuriteo raskust ning seda, et karistusest on kanda veel ligi kolm aastat, ei vastaks tema ümberpaigutamine ühiskonna õiglustundele," seisab Reinsalu käskkirjas.

"Tuleb asuda seisukohale, et vangla ei ole neid asjaolusid arvestanud. Nende kaalutluste arvestamata jätmine on viinud Tartu Vangla otsuses

kokkuvõttes ebaõigele lõppjäreldusele, et karistuse kandmine kinnises vanglas ei ole otstarbekas. Eeltoodud põhjustel on see aga kindlasti otstarbekas," lõpetab Reinsalu ja teeb dokumendi viimaseis lauseis ametnikele ülesandeks kõnealune käskkiri ka vangalsse Herman Simmile toimetada, kus see rigireeturile allkirja vastu kätte antaks.