Reinsalu sõnul soovib Kreml näha Eestit vaikivana oma mõjusfääris

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles kommentaariks Venemaa välisministri Sergei Lavorovi esitatud eeldustele Vene-Eesti suhete normaliseerimiseks, et Kreml soovib näha Eestit vaikivana oma mõjusfääris.

"Venemaa välisminister Lavrovi avaldus Eesti kohta tänasel pressikonverentsil on tähelepanuväärne. Nimelt määratleb ta seal tänase Kremli režiimi jaoks kaks olulist eeldust normaalseks suhtlemiseks," ütles Reinsalu Delfile. "Esiteks, enesetsensuuri kehtestamine NATO ja EL-i Venemaa poliitika kujundamisel ning eeldatavasti siis loobumine nõudest, et Vene Föderatsioon juhinduks rahvusvahelise õiguse põhimõtetest, ei tungiks tankidega teistele riikidele kallale ning ei kasutaks ka pehmeid agressioonivahendeid läänemaailma mõjutamisel," sõnas Reinsalu. "Ning teiseks, et Eesti peaks Venemaa-poliitikas juhinduma geopoliitikast ehk mitte unustama oma ruumilist asukohta," lisas ta.

"Esimene Lavrovi eeldus on käsiteldav sekkumisena Eesti siseasjadesse oma rahvusvaheliste organisatsioonide poliitika kujundamisel ja teine avaldus käsitletav ähvardusena," ütles Reinsalu. "Mõlema eelduse puhul Lavrov nendib sisuliselt, et kui Eesti ei lülita ennast tasa ja ei hakka poliitikat tegema maakaardipõhiselt, siis jäävad suhted ebanormaalseks ja Venemaa surve Eestile püsib. Ja sellega peamegi siis arvestama vähemasti niikaua kui püsib Putini režiim," sõnas Reinsalu. "Kremli vaates on nii-öelda normaalsete suhete eeldus Eesti kui riik, mis ei aja iseseisvat julgeoleku- ja välispoliitikat ja lülitab ennast vaikivaks Venemaa mõjusfääris," lisas ta.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles tänasel lõppenud aastat kokku võtnud pressikonverentsil, et Moskva ja Tallinna suhete normaliseerimiseks tuleb lõpetada "NATO ja EL-i vedamine arulageda russofoobia suunas".

Lavrov soovitas poliitikutel mitte juhinduda "mingitest konjunktuursetest kaalutlustest ja veelgi enam kaalutlustest, mis peegeldavad hoopis teiste riikide geopoliitilisi huve, mitte oma rahvaste huve".