Reinsalu: Sisekaitseakadeemia viimine Narva on juba otsustatud

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles, et Sisekaitseakadeemia viimine Narva otsustati juba koalitsioonileppes, praegu on jäänud vaid ette valmistada täpne otsus, kuidas Sisekaitseakadeemiat kolides riske maandada.

Koalitsiooni esindajad arutasid eile Sisekaitseakadeemia kolimist, aga kuna haridusminister Mailis Reps oli hõivatud riigikogus küsimustele vastamisega, jäi vestlus poolikuks. Sellega jätkatakse neljapäeva hommikul enne valitsuse istungit.

Sisekaitseakadeemia rektor andis eile ülevaate kooli sisulistest arengusuundadest ja kõneles ka rahast. Mis euroraha kasutamist puudutab, siis olemuslikke takistusi selle saamisel Narva variandi puhul eile Reinsalu sõnul ei kergitanud.

"Lähtekoht koalitsioonileppes on teada. Sisekaitseakadeemia asukoht muutub, Sisekaitseakadeemia vajab uut kaasaegset kompleksi. Tänane õppekeskkond pole rahuldav. Kui kaugele jõuame, näitab arutelu," lausus Reinsalu.

Põhimõtteline otsus Sisekaitseakadeemia ära viia tehti Reinsalu sõnul juba koalitsioonileppes, praegu arutatakse vaid, kuidas kolimist nii ette valmistada, et riskid oleksid maandatud.

Peamine on tema sõnul Tallinnas asuva kompleksi kolimine, Paikusel ja Väike-Maarjas asuvad õppekohad jääksid praegu samale kohale. Reinsalu polnud nõus kriitikaga, et Narvas ei saa sisekaitseakadeemia töötada. Tema sõnul ei väida keegi, et Paikusel politseinike või Väike-Maarjas päästjate õpetamine tähendab, et keegi sinna minna ei taha.

Sisekaitseakadeemia kolimine pole tema sõnul päris sama teema mis ülejäänud riigiasutuste Tallinnast kolimine, mida ka praegu valitsuses arutatakse. Kui riigiasutuste Tallinnast ärakolimise puhul on küsimus Eesti elu Tallinnasse koondumise trendile vastu seismises, siis Sisekaitseakadeemia puhul on küsimus sisekaitses ja lõimumises.

Reinsalu sõnul näitab Sisekaitseakadeemia viimine Narva, et Ida-Virumaa on normaalne elukeskkond, mitte mingi marsisarnane eluks kõlbmatu territoorium.