Reinsalu: seadusega hümni reguleerimisel on suur oht muutuda naeruväärseks

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles täna valitsuse pressikonverentsil, et tema toetab Eesti praegust hümni selle praeguste sõnadega. Ta leidis, et hümni puudutavate küsimuste seadusega reguleerimine võib aga väga kiirelt muutuda naeruväärseks.

EKRE tegi hümni kasutamist sätestava eelnõu, mis näeb näiteks ette, et hümni võib kasutada tähtpäevadel, riiklikel tseremooniatel ja teistel pidulikel sündmustel, järgides head tava ning hümni laulmise ajaks paljastavad tsiviilriietuses meesterahvad oma pea ja vormikandjad tõstavad käe au andmiseks vormimütsi juurde.

Juba varem kõlanud arutelusid hümni sõnade tänapäevasemaks muutmisest pidas Reinsalu edevusest tulenevatest, tema ei toeta ei hümni sõnade muutmist ega hümni enda vahetamist. Küsimus on aga, kas reguleerida hümni seadusega.

Reinsalu hoiatas, et seadusega hümni kasutamist sätestades on kerge muutuda naeruväärseks, mistõttu tulemus võib olla soovitule vastupidine.

Reinsalu leidis, et EKRE eelnõu lähtub paljuski USA tavadest, aga väikeriigis on asjad teisiti. Ka täna on seadusega keelatud hümni teotamine, aga õnneks pole selliseid kuritegusid fikseeritud.

Reinsalu sõnul on paljud hümniga seotud küsimused kultuuri küsimused, mida ei pea seadusega reguleerima.