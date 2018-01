Reinsalu: riik võiks Maarjamäe memoriaali Tallinnalt üle võtta

Justiitsminister Urmas Reinsalu kavatseb teha valitsusele ettepaneku võtta Nõukogude ajal valminud memoriaal tervikuna riigi käsutusse, et seda ka korrastada.

Reinsalu ütles Vikerraadio saates „Uudis+”, et tulevikus saab Maarjamäel tähenduselt keskseks objektiks kommunismiohvrite memoriaal, samas peab ka seda ümbritsev keskkond olema tema sõnul korras ning loomulikult ei tohi sealsed objektid inimesi ohustada.

Justiitsministeeriumi tellitud analüüsi järgi kuluks nõukogude ajal valminud Maarjamäe kompleksi ohutuks tegemiseks, et sealt näiteks inimestele midagi pähe ei kukuks, veidi alla miljoni euro.

Minister Reinsalu ütles, et tegi 2016. aastal valitsuses ettepaneku võtta kompleks tervikuna üle, kuid toona see toetust ei leidnud.

„Praegu on see omandisuhe seal selline, et vallasvarana need objektid, mis seal peal on, kuuluvad linnale, maa ise on reformimata riigimaa,” ütles Reinsalu. „Kuid see oleks tähendanud ka teatud kohustusi, mis võetakse kompleksi tervikuna korrashoiu puhul,” lisas ta.

Reinsalu sõnul kavatseb ta lähemas tulevikus kokku saada nii Tallinna linna, Riigi Kinnisvara AS-i, kui ka arhitektidega, kes kommunismiohvrite memoriaali plaanivad, samuti riigihalduse ministriga.

„Kui ees seisavad järgmise aasta riigieelarve läbirääkimised lähikuudel, siis tegelikult tulla uue ettepanekuga, et võtta see kompleks ikkagi tervikuna riigi käsutusse üle, tagada minimaalne jätkusuutlik kogu kompleksi korrashoid, tagada ka see, et selles nii-öelda veneaegse obeliski ja selle ümbruses oleks see kontekst õigesti lahendatud, nõnda, et oleks antud ka selgitavad viidad,” rääkis Reinsalu.