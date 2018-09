Reinsalu: riigireeturitelt tuleb kodakondsus ära võtta! Tegu on puudelise isiksusetüübiga

"Tõbraste eest ei ole ükski riik kaitstud," toonitas ta valitsuse pressikonverentsil. Ta märkis, et kui inimene on andnud vande kaitsta oma riiki ja seista teiste inimeste julgeoleku eest, siis on riigi reetmine moraalses mõttes ülim sigadus, mida korda saata.

"Tegu on täielikult moraalses mõttes puudelise isiksusetüübiga. Valitsuse selge seisukoht on, et riigireetmist tuleb karistuse mõttes tugevamalt tõkestada," rääkis ta ja lisas, et on plaanis karmistada karistusi.

Reinsalu saatis täna riigikogu õiguskomisjonile kirja, milles teeb ettepaneku täiendada menetluses olevat riigireetmist tõkestavat seadust sättega, et Eesti Vabariigi naturalisatsiooni korras omistatud kodakondsus võetakse ära isikult, kes on toime pannud riigireetmise või osaleb terroristlikus tegevuses. Reinsalu hinnangul on see elementaarne, et isikutelt, kes on kodakondsuse saamisel andnud vande Eesti Vabariigile ja reedavad seda vannet, võetakse kodakondsus ära. Kodakondsust ei saa ära võtta isikult, kes on omandanud Eesti kodakondsuse sünniga.

Peaminister Jüri Ratas sõnas omalt poolt: "Iga selline tegu saab päeva lõpuks ühel hetkel avastatud ja loomulikult ka karistatud!"

Ühtlasi leidsid nii Reinsalu, Ratas kui ka kaitseminister Jüri Luik, et kõrgemad riigiametnikud ei peaks Venemaale reisima, eriti need, kel ligipääs riigisaladusele. Ratas manitses, et kõik, kes töötavad avalikus sektoris - kui riigireetmisettepanek tehakse, tuleb öelda ei. "Tuleb olla kindel ja ühene."