Reinsalu: pärast Tallinna vangla valmimist pole rohkem vanglaid vaja

2018. aastal valmib Tallinna külje alla uus Tallinna vangla, pärast mida on justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul Viru, Tartu ja Tallinna vanglas kokku üle 3000 koha ja uusi vanglaid ei ole tarvis juurde ehitada.

Tallinna lennujaama vahetus läheduses Rae vallas Soodevahe külas käib ehitus, sest sinna valmib 2018. aastaks 512 kambriga ehk üle tuhande vangi mahutav uus vanglakompleks, vahendab ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

"Üks angloameerikalikust vanglast läbikajav osa on tihtipeale avatud aatriumiga ja kahel või mitmel korrusel paiknevad vanglakambrid. Uue Tallinna vangla rajamisel on ka saabunud selline lahendus," selgitas Tallinna vangla direktor Hannes Liivat.

Sellises vanglas valvab üks valvur koridori otsas olevast ruumist korraga kahe korruse kambrite uksi ehk senise kahe asemel teeb töö ära üks inimene.

Täna on Eesti kolmes vanglas - Tallinna, Viru ja Tartu vanglas - vange koos vahi all peetavatega kokku 2860.

Justiitsministri sõnul ei ole pärast Tallinna vangla valmimist rohkem vanglaid vaja.

"Ma loodan, et suures plaanis on vanglavõrk meil valmis. Vanglaid ei ole meil põhjust juurde teha. Tähtis on see, et me saavutame ühiskonnas sellist turvalisust, eriti, mis puudutab alaealiste võimalikku kehva käitumist, et me suudame vältida noorte inimeste kuritegelikule teele sattumist," rääkis Reinsalu.

Tema sõnul peab vangla olema alaealiste viimane karistamise viis, sest sealt saab inimene tuleviku jaoks pigem negatiivsed kogemused.

Küll aga pooldab minister ranget poliitikat mitmekordsete rikkujate suhtes.