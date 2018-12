Reinsalu: ohtlik kurjategija olgu võimalikult kaua vanglas

Nädalavahetusel Kuressaares surnuks pussitatud päästeametniku tapmises ja teise inimese vigastamises kahtlustatavad mehed on paadunud kurjategijad, kellest üks on suure osa oma elust vanglas veetnud.

Urmas Reinsalu ütles "Aktuaalse kaamera" stuudios intervjuud andes, et loomulikult on tema ministrina vastutav valdkonna eest.

"Minu seisukoht on selline, et kui on kõrgohtlike kalduvuskurjategijatega tegemist, siis ühiskonnaohutuse mõttes on kõige mõistlikum, et nad on võimalikult pikka aega vanglas," lausus ta.

"See ongi minu seisukoht ja sellepärast olen ma esitanud seaduseelnõu, mis muu hulgas näeb ette kõige tõsisemate kalduvuskurjategijatele ka eluaegse karistuse laiendamise ning ka kohustuslikud karistused, mida kohtud peavad hakkama mõistma," lisas ta.

Kuressaare juhtumi kohta ütles Reinsalu veel, et ta on palunud vastust küsimusele, kas kriminaalholduse rakendusmeetmed kahtlusaluste suhtes olid piisavad, sest mehed olid kriminaalhoolduse all.