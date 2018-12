Reinsalu nali Kadrioru lossist tekitas palju pahandust

Sellest mõttest rääkis tänases veebisaates "Otse uudistemajast" riigihalduse minister Janek Mäggi. Mäggi jutust jäi mulje, nagu oleks see Reinsalu täiesti tõsine mõte.

Selle peale jõudis juba pahandada Kunstimuuseumi direktor Sirje Helme. "See idee on meile täiesti vastuvõetamatu ega tuleks pähe ka kõige halvemas unenäos," märkis ta. "Riik on võidelnud, et Niguliste kirik jääks kunstimuusemile ja leidnud lõpuks selles osas kompromissi. Ja siis mõne tunni pärast tuleb valitsusest endast selline idee," oli Helme ministrite suhtumisest nördinud.

Seetõttu üritaski Reinsalu tekkinud pahameelt rahustada teatega, et ta tegi ainult nalja.

"Elus on nii, et kurb ja koomiline käivad järjestikku. Lugesin üllatusega riigihalduse ministri avaldust, et ma olen välja käinud idee, et teha Kadrioru kunstimuuseumist presidendi loss ja see rahvale sulgeda nagu kolmekümne kaheksandal aastal. Ei, armas rahvas, muidugi pole mul mingit säherdust ideed. Riigihalduse minister tegeleb aktiivselt presidendi eraldiasuva residentsi küsimusega. Sellega seoses on ta pakkunud, et Toompeal asuv rüütelkonna maja võiks olla presidendi residents. Tema jutust sain aru, et praegune president sellest huvitatud ei ole," kirjutas Reinsalu sotsiaalmeedias.