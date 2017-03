Reinsalu moodustab töörühma põhiseaduslikkuse järelevalve küsimuses

Justiitsminister Urmas Reinsalu moodustab riigikohtu ettepanekul töörühma, mis analüüsib isikute põhiseaduslike õiguste kaitse tagamist.

Riigikohus on oma vastuses ministeeriumile pidanud vajalikuks arutelu jätkumist põhiseadusliku järelevalve menetluse osas ja teinud ettepaneku ministeeriumile moodustada sellekohane töörühm.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on riigikohtu seisukoht, et küsimusega tuleb edasi tegeleda, edasise asjade käiguna loogiline ja õigusriigile sobilik. "Riigikohtu esimehega kokkuleppel algatasin väljatöötamiskavatsuse, et põhiseaduslikkuse järelevalve oleks lünkadeta," märkis Reinsalu.

Justiitsminister toonitas, et õigusriigi eesmärk peab olema lünkadeta põhiõiguste kaitse. "Täna pole seaduses reguleeritud üksikisiku õigus pöörduda otse riigikohtusse olukorras, kus tal puudub oma õiguste kaitseks muu kohtutee," märkis Reinsalu.

"Riigikohtu liikmed on oma tagasisides ettepanekule välja toonud rea erinevaid küsimusi, mida tuleb eraldi hinnata ja pakkunud välja moodustada sellekohane töörühm," sõnas Reinsalu. Sellest tulenevalt kutsub justiitsministeerium kokku vastava kohtunike ja õigusteadlaste töörühma, hindamaks võimalikke muudatusi kohtumenetluses seoses põhiseaduses tagatud isikute õigusega pöörduda kohtusse.

Märtsi alguses väljastas justiitsministeerium teate, mille järgi tahab ministeerium muuta seadust nii, et iga inimene saaks otse riigikohtusse pöörduda, kui tunneb, et mõni seadus rikub tema põhiõigusi ja tal pole muid võimalusi end kaitsta.