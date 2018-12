Reinsalu kirjas Mikserile: välisministril puudub valitsuse mandaat ränderaamistiku sõlmimiseks

Kirja tuum peitub Reinsalu üleskutses Mikserile, kus ta pakub välisministrile, et too teavitaks ÜRO-d, et Eesti ei osale Marrakechi konverentsil, sest selleks puudub välisministril vastav mandaat. "Eeltoodut arvesse võttes pean vajalikuks üle rõhutada, et vabariigi valitsus ei ole andnud välisministrile mandaati, et Eesti vabariik ühineks kõnealuse leppega. Vabariigi valitsuse mandaat on olemas üksnes leppe üle läbirääkimiste pidamiseks," tõi Reinsalu välja.

Justiitsminister tuletas oma kirjas meelde, et riigikogu 26. novembril vastu võetud seisukoht ränderaamistikule toetuse avaldamise osas on poliitilise sisuga, mitte õiguslikult siduv. "Riigikogu avalduses on toodud esile, et riigikogu avaldab üldist toetust globaalse ränderaamistiku vastuvõtmisele, mitte seda, et Eesti vabariik peaks globaalse ränderaamistiku heaks kiitma," seisab kirjas.

"Valitsus ei ole nimetatud konkreetsetes asjades oma otsust teinud. Jätkuva ebaselguse tõttu leppe iseloomu ja mõjude osas Eesti õigusele ning tuginedes vajadusele säilitada siseriiklik pädevus migratsiooniküsimustes ka tulevikku vaadates, kordan siinkohal enda poolt 15. novembril toimunud kabinetiistungil esitatud ettepanekut. Vastavalt sellele teen välisministrile ettepaneku teavitada ÜRO-d kirjalikult Eesti vabariigi mitteosalemist 10.-11. detsembril 2018. aastal Marrakeshis toimuval valitsustevahelisel rändekonverentsil tuleb tõlgendada kui leppe heakskiitmata jätmist ÜRO valitsustevahelise konverentsi statuudi tähenduses ning jätta ka ÜRO peaassambleel leppe üle hääletamata," kordas end justiitsminister üle.

Välisministeeriumi kodulehe andmeil on Marrakechis toimuval konverentsil plaanis avaldada leppele poliitilist toetust, allkirjastamisakti seal ei toimu.

Reinsalu kirja Mikserile saab lugeda siit.