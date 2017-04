Reinsalu: kavatsus anda kapo aastaraamatu kangelasele Semjonovile Tallinna teenetemärk mõjub kui riiki õõnestav infooperatsioon

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul mõjub Tallinna teenetemärgi andmise kavatsus kapo aastaraamatutes figureerinud Aleksei Semjonovile kui infooperatsioon, mille ülesanne on õõnestada Eesti riiki.

"Kavatsus anda Aleksei Semjonovile Tallinna teenetemärk mõjub kui infooperatsioon, mille ülesanne on meie riigi aluseid õõnestada," kommenteeris Reinsalu.

Minister lisas, et Semjonovi elutöö on olnud kogu jõu ja nõuga süstemaatiline Kremli infooperatsioonides kaasalöömine. Seda on aastate jooksul korduvalt avalikustanud ka põhiseaduslikku korda kaitsev kaitsepolitseiamet.

"Selle teenetemärgiga näidatakse, et säherdune õõnestustegevus pole mitte hukkamõistu, vaid tunnustamist vääriv. See on vastuvõetamatu aktsioon," sõnas Reinsalu.

Ministri sõnul kuulub põhjendus, et Semjonov väärib tunnustust seoses "õiguste kaitse" tegevusega kitskärnerluse valdkonda. "Sellega on paras paar tosina aasta tagune Andrus Ansipi korraldus, millega ta andis Yana Toomile eriliste teenete eest kodakondsuse seoses "Eesti maine tõstmisega".

Keskerakonna juhitud Tallinna linn tahab anda Tallinna teenetemärgi MTÜ Inimõiguste Teabekeskuse juht Aleksei Semjonovile pikaajalise aktiivse töö eest Eesti sotsioloogi ja õiguskaitsjana. Kapo on oma aastaraamatutes sedasama tegevust nimetanud osaks Venemaa mõjutuspoliitikast Eestis, mille käigus levitatakse valeväiteid inimõiguste rikkumisest Eestis.