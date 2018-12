Reinsalu: kaalume kõiki samme, et tõkestada järelmeid ÜRO rändeleppest

Hääletusel osalenud Eesti saadik tegutses välisministri mandaadi alusel. Reinsalu ütles täna valitsuse pressikonverentsil, et ta pani välisministrile ette, et peaks moodustama välisministeeriumi ja justiitsministeeriumi töörühma, mis hindaks leppe poliitilisi ja õiguslikke tagajärgi.

Ta ütles, et tema tegude aluseks on neli erinevat õigusekspertiisi. Lisaks juba teadaolevatele täiendavana veel kaks analüüsi. Justiitsministeerium kavatseb läbi viia täiendavad analüüse selle kohta, milline on Eesti staatus lepingu suhtes, sest Eesti esindaja ei osalenud leppega ühinemisel Marokos Marrakešis, mis on Reinsalu sõnul mõistlik otsus.

"Kindlasti on meil hea meel, et valitsus ei langetanud otsust leppega ühinemiseks. Kaalume kõiki samme, et tõkestada järelmeid sellest leppest. Kõik võimalused on laual," ütles Reinsalu.

Ta ei vastanud aga konkreetselt küsimusele, kas on kavas ühineda umbusaldusavaldusega leppe poolt hääletamiseks käsu andnud välisminister Sven Mikserile. "Kõik variandid on laual," ütles Reinsalu.