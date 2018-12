Reinsalu jääb endale kindlaks: Eesti suursaadik ärgu hääletagu täna ÜRO-s rändeleppe poolt

"Vabariigi Valitsus mandaati leppe allkirjastamiseks andnud ei ole," toonitab Reinsalu. "Panin ette välisministrile selle leppe mõjude hindamiseks luua justiitsministeeriumi ja välisministeeriumi juhtimisel ekspertkomisjon, kes hindab poliitilisi ja õiguslikke tagajärgi. Selle asjaga pole meil mingisugust vajadust tormata."

Reinsalu saatis Sven Mikserile kirja 6. detsembril. Seda saab pikemalt lugeda SIIT. Mikser aga pole sellele Reinsalu kinnitusel siiani vastanud. Tõsi, ka välisministeeriumi poolt on Delfile viidatud, et vastamiseks on ametlikult aega 30 päeva.