Reinsalu ja Anvelt seadsid uued kuritegevuse vastase võitluse prioriteedid

Kuritegevusevastase võitluse prioriteetideks on:

- Alaealiste poolt toime pandud kuriteod, eelkõige grupis toime pandud ja vägivallakuriteod;

- Lähisuhtevägivald, rasked isikuvastased kuriteod ja lastevastane vägivald, eelkõige seksuaalkuriteod;

- Küberkuriteod;

- Suure kahjuga majanduskuriteod, eelkõige rahapesu, pankroti- ja maksukuriteod.

"Täna panime siseministriga uue tugeva ootuse, et prioriteediks seataks alaealiste grupiviisiliselt ja vägivaldselt toime pandud kuritegude uurimine. See on prioriteet, mille kiirusele ja menetlemisele peavad uurijad senisest rohkem rõhku ja ressurssi panema," ütles justiitsminister Urmas Reinsalu. "Oluline on, et vägivald ei leviks ja inimesed saaksid tunda end turvaliselt."

Kohtumisel lepiti kokku, et prioriteetide elluviimisel suurendatakse kriminaaltulu tuvastamist ja konfiskeerimist, keskendutakse ohvritele, pööratakse tähelepanu välismaalasest kurjategija väljasaatmise võimalusele ning tagatakse vähemalt tänasel prioriteetsuse tasemel raske korruptsiooni, organiseeritud narkokuritegude ja inimkaubanduse tõhus ning professionaalne kriminaalmenetlus.