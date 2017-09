Reinsalu: Euroopa juhid saatsid Eestisse sõdureid meie kaitsmiseks, aga EKRE lõugab pottide-pannidega ja võrdleb Merkelit Hitleriga

Justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) kritiseeris tänast EKRE meeleavaldust Kultuurikatla juures, kuhu kogunesid tippkohtumiseks ELi riigijuhid. EKRE meeleavaldusel oli eriliseks vihaobjektiks Saksamaa kantsler Angela Merkel, keda süüdistati 2015. aasta otsuse eest põgenikke Saksamaale lubada.

"Eroopa liidrid Tallinnas. Nende riikide juhid, kes on siia saatnud sõdurid, et Eestit Venemaa eest kaitsta. Selle tippkohtumise tegelik ja tugevaim sõnu on vaieldamatult meie jaoks julgeolekupoliitiline. Ja selle kõrval EKRE pottide-pannidega lõugamas ja Merkelit Hitleri ja esimees Maoga võrdlemas. Sama naist, kes on Saksamaal seisnud Saksa sotside plaani vastu Venemaa sanktsioonid tühistada ja ülekogudel seisnud nagu müür Venemaa sanktsioonide leevendamise vastu," kirjutas Reinsalu Facebookis.

"Mis see sõnum EKRE-l on? Eurooplased, kasige oma sõduritega Eestist minema? Eurooplased, kasige Eestist minema? Millegipärast meenuvad mulle röökivad meeleavaldajad külma sõja ajal Saksamaal, kes nõudsid ühepoolset desarmeerimist ja USA raketttide Saksamaalt välja viimist," leidis Reinsalu.

"See pole mitte rahvuslus, vaid rahvusluse paroodia ja kasulik idiootsus. Kellele, saab igaüks aru, kel aru peas on. Üllatav, et Reformierkond on suures võimutuhinas sedasorti poliitika reklaamimisega kaasa läinud," lisas justiitsminister.

EKRE plakat tänasel meeleavaldusel.