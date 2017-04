Reinsalu: eelnõu kukkus läbi, sest koalitsioon oli väljas kevadet nautimas

Eile kukkus riigikogus läbi justiitsminister Urmas Reinsalu esitatud roolijoodikute kohustusliku šokivangistuse määramise eelnõu. Justiitsminister põhjendab seda väitega, et koalitsioon oli õues ilusat ilma nautimas.

"Frühlich freude.* Kevade rõõm," vastab justiitsminister Reinsalu küsimusele, kas juhtunust võib välja lugeda, et koalitsioon ei ole ühtne. "Sotsiaaldemokraatidest, Keskerakonnast ja ka IRList oli mõningaid saadikuid, kes tegelikult olid läinud kevadet nautima. Aga kellel meist ei oleks kevadet südames!" ütles Reinsalu pressikonverentsil surmtõsise näoga, ajades sellega tema kõrval istuva tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski naerma.

Reinsalu viitab tõsiasjale, et arvutuslikult oli koalitsioon lihtsalt sel hetkel riigikogus vähemuses ja ei oleks hääletusel saanud piisavat enamust.

Samas ütleb Reinsalu, et see ei tähenda, et eelnõu oleks teemast maas. "Ma arvan, et need muudatusettepanekud esitatakse uuesti," leiab minister. "Ja siis loodame vihmast päeva ja paneme uuesti vihmasel päeval selle arutlusele."

"Nagu ka õiguskomisjoni esimees ütles, et kevadistungjärgul saab see eelnõu kindlasti ära menetletud."

Kas opositsioon peab siis kevade kutsele paremini vastu ja kannatavad paremini kontoris istumist?

"Opositsiooni ülesanne on valitsust kõigutada ja kasutada ära neid hetki, kus neil on kevad südames. Selle eest saavad nad oma palga. Nemad peavad kritiseerima, see on nende ülesanne. Valitsusliidu ülesanne on oma agendat ellu viia," sõnab minister Reinsalu.

* - Minister mõtles ilmselt saksakeelset sõna Frühlingsfreude, mis tähendab otsetõlkes kevadrõõmu.