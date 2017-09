Reinsalu autovabast päevast: autojuhtide kottimine tuleb lõpetada!

Justiitsminister Urmas Reinsalu peab tänase autovaba päeva raames Pärnu maantee osalist sulgemist kilplaslikuks, aga sümboolseks näiteks linnavalitsuse aastatepikkusest autoomanike kiusamisest.

"Linnavalitsuse sisuline sõnum on, et kui sul on auto, siis peab sul elu Tallinnas võimalikult egamugav olema. Linnavalitsuse teooria on, et kui autojuhtidel on võimalikult keeruline, siis sõidavad inimesed sunnitult bussiga ja mõtlevad tänumeeles keskerakonna tasuta ühistranspordile," arvas Reinsalu.

Reinsalu hinnangul ignoreerib linnavalitsus võimalusi vähendada pealinnas ummikuid. "See on ideoloogiline kurss, mitte ebakompetentsus. Kehtib sisuliselt transpordikommunism, kus eraomanikust autoomanik on häbiväärne staatus. Keegi peab ükskord välja ütlema, et autojuhtide kottimine tuleb lõpetada ja see vähendab oluliselt ummikuid," jätkas ta.

Autodevastane kiusupoliitika, kus laiendatakse ühistranspordi radu, tasulise parkimise tsoone ja hindu ning muudetakse sõidutee ja parkimise alasid, on Reinsalu hinnangul olnud "lauslollus kuubis" ja andnud oodatule vastupidise tulemuse.

"Tom-Tomi paari nädala taguse uuringu järgi on see liikluspoliitika viinud Tallinna ummikud selliseks, et veedame 32 protsenti ajast rohkem autos ummikute tõttu! Edestame selles tabelis juba Viini, Berliini ja Barcelonat!" teatas Reinsalu.

Tema arvates tuleks ühistranspordi rajale lisaks elektriautodele lasta ka rohkem kui kahte inimest sõidutavad autod ning kasutusele tuleks võtta targad foorid. Lisaks tuleks Reinsalu sõnul vaadata üle täiendavate kiirusepiirangute hulk.