Rein Veidemann: mul ERR-i ja jalgpalliliidu 950 000-eurose tehingu üle väga hea meel

Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Rein Veidemann leiab, et jalgpalliliidu pea miljoni euro suurune toetus ERR-ile 2020. aasta jalgpalli MM-i ülekanneteks on igati õige tehing ning nõukogu laual ei pidanudki toetus käima.

"Nõukogu määras ülekannete ostude ülempiiriks 1,2 miljonit eurot. Ülekandeõiguste jagamine ja konkureerimine teiste jaamadega jäi juhatuse otsustada. Nõukogust ei peagi need teemad läbi käima, pealegi juhatus selgitas meile, et nad rahalist piiri ei ületata," kommenteeris Veidemann Delfile Aivar Pohlaku juhitava jalgpalliliidu 950 000-eurost toetust jalgpalliülekannete jaoks.

Veidemanni sõnul ei ole mingit varjatud tehingut ERR-i ja Pohlaku vahel. "Võin seda kindlalt väita, mind on viidud kurssi kõikide dokumentide ja lepingutega, mis selle tehinguga kaasnesid".

Samuti ei leia Veidemann, et tegemist oleks väga suure summaga. "Kui jagate 950 000 eurot nelja aasta peale, kas siis tundub ka summa pretsedenditult suur? Pealegi, summa läks suureks seepärast, et konkurent Eesti Meedia küttis ise selle üles. Eesti Meedia on aga oma Kanal 2-ga vabalevist välja kolimas. 80 000 inimest peavad otsima paketi, et saada programme kätte. Mul on hea meel, et ERR õigused omandas".

Veidemann ütles, et tema lähtub sellest, et jalgpall on spordialana üldrahvalik ning just rahvusringhääling peab olema ülekande ülekandeõiguste omaja. "Meil aga jõudu nii palju ei ole ning mul on väga hea meel, et jalgpalliliit MTÜ-na otsustas valida ERR-i toetuspartneriks".

Ligi miljon eurot jalgpalliliidult ERR-ile

Eesti Rahvusringhääling omandas rekordilise summa eest jalgpalli EM-i teleõigused tänu Eesti Jalgpalli Liidu 900 000 euro suurusele toetusele.

Väidetavalt maksis rahvusringhääling korraga 13 Euroopa riigis toimuva jalgpalli suurturniiri teleõiguste eest ligi 1,2 miljonit eurot, mis on üle kolme korra rohkem, kui on maksnud varasemate suurturniiride teleõigused.

Lisaks EM-finaalturniirile jõuavad ERR-i kanalitesse kõik kuni 2021. aastani toimuvad Eesti koondise rahvusvahelised mängud, teatas rahvusringhääling pressiteates. Seal lisati: "Ülekandeõiguste ostu aitab finantseerida Eesti Jalgpalli Liit, kes eraldab sihtotstarbelise toetusena õiguste omandamiseks ERR-ile aastatel 2017-2021 kokku kuni 950 000 eurot."

ERR-i spordijuhi Rivo Saarna sõnul oli partnerlus jalgpalliliiduga konkurentsiolukorda silmas pidades vajalik. Saarna kinnitas ka, et sihtotstarbelise projektitoetuse lepinguga ei kaasne mingeid tingimusi ega kohustusi reklaam- või sponsorteabe edastamiseks. "On oluline, et saame säilitada jalgpalliülekannete järjepidevuse ning terviku vabalevi kanalites," nentis Saarna.

Sama paketi soetamisest olid Delfi andmetel huvitatud ka Eesti Meedia ja TV3. Väidetavalt küündis Eesti Meedia pakkumine 900 000 ja miljoni euro vahele, TV3-l aga vähemalt paarisaja tuhande võrra väiksem.