Rein Veidemann: ETV+'i peatoimetaja kodakondsuse küsimus on laualt maas

Kui veel novembris kinnitas ERR-i nõukogu liige Heidy Purga, et detsembrikuisel nõukogu koosolekul tuleb arutusele ka Taklaja kodakondsuse küsimus, siis Veidemanni kinnitusel see teisipäevasel koosolekul teemaks ei olnud. "See arutusele ei tulnud, mitte poole lausegagi, see teema on maas," ütles Veidemann Delfile.

Kohtumine jaanuarist ETV+'i peatoimetajana alustava Taklajaga keskendus Veidemanni sõnul programmi sisule. "ETV+ on nähtav kogu Eestis ilma igasuguse takistuseta ja programm keskendub Eestis elava venekeelse rahva tegemistele, lisaks muidugi need sündmused, mis puudutavad Eesti Vabariiki ja Eesti elu ennast nii poliitikas, majanduses kui ka kultuuris," sõnas Veidemann.

"Mis puutub meelelahutusse, siis ETV+ ei kavatse võistelda suurte Venemaa kanalitega, mis on täis meelelahutust, kuna selle tootmine on väga ressursimahukas," märkis Veidemann.

Veidemann rääkis, et nõukogu kinnitas teisipäeval ERR-i uue aasta eelarve, mis oli ka põhiline päevakorrapunkt. Anti ka volitus kultuuriministeeriumiga halduslepingu sõlmimiseks ja kinnitati riigikogu valimiskampaania kajastamise kord.