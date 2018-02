Rein Veidemann ETV+ peatoimetaja pahameelest: Darja Saar polnud kursis, et ERR-i ühiskondlikku nõukotta tuleb ka üks vene kogukonna esindaja

Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) nõukogu esimees Rein Veidemann ütles vastuseks ETV+ peatoimetaja Darja Saare kriitikale, et ühiskondliku nõukoja koosseisu lisandub veel kolm liiget, nende seas ka vene kogukonna esindaja.

„Nõukogu ei ole mingisugune määraja, see on küsimus juhatusele. Juhatus pani kokku selle nõukoja, lisaks jäeti sinna kolm reservkohta,” ütles Veidemann Delfile. „Nõukogu ütles, et seal peaks olema ka venekeelse kogukonna esindaja. Protokollis on olemas see ettepanek ja veebruari lõpus tullakse täisnimekirjaga,” lisas ta.

„Darja Saar lihtsalt ei olnud ilmselt siis kursis või teda ei informeeritud, et sinna tuleb veel inimesi juurde, kaasa arvatud siis üks vene kogukonna esindaja,” ütles Veidemann. Kas üks vene kogukonna esindaja 15-liikmelises nõukojas on vähe, palju või täpselt parasjagu? Veidemann ei soovinud enda seisukohta sesosas täpsustada, viidates et eelkõige on tähtis inimeste pädevus, mitte arv.

Darja Saar Foto: Vallo Kruuser

Saar mõistis eile õhtul sotsiaalvõrgustikus teravalt hukka tõsiasja, et värskelt kinnitatud ERR-i ühiskondliku nõukoja liikmete seas pole ühtki vene kogukonna esindajat.

Eile kinnitas ERR-i nõukogu ühiskondliku nõukoja liikmeteks Andres Jõesaare, Katri Raiki, Ülo Niinemetsa, Kristi Liiva, Ilmar Raagi, Indrek Neivelti, Hagi Šeini, Peep Jahilo, Sten Luiga, Tiit Aleksejevi, Kristi Vinteri ja Merit Kopli.

ERR-i nõukogu kinnitab 15-liikmelise ühiskondliku nõukoja ametisse viieks aastaks. Nõukoja liikmete nimetamisel lähtutakse ühiskonna huvigruppide ja eluvaldkondade esindatusest. Ühiskondliku nõukoja liikmed oma töö eest tasu ei saa.